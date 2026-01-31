"Нова пошта" 24/7: у Києві десять відділень перейшли на цілодобовий режим (адреси)

Ілюстративне фото: "Нова пошта" перевела частину відділень у Києві у цілодобовий режим (GettyImages)

Українська логістична компанія "Нова пошта" з 31 січня перевела десять відділень у Києві на режим роботи 24/7. Вони функціонуватимуть не лише для обслуговування клієнтів, а й як пункти незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі компанії.