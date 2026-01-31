"Нова пошта" 24/7: у Києві десять відділень перейшли на цілодобовий режим (адреси)
Українська логістична компанія "Нова пошта" з 31 січня перевела десять відділень у Києві на режим роботи 24/7. Вони функціонуватимуть не лише для обслуговування клієнтів, а й як пункти незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі компанії.
Які відділення працюють цілодобово
За інформацією компанії, цілодобовий режим запроваджено у відділеннях на обох берегах Києва.
Правий берег:
- №310 - вул. Бакинська, 30
- №308 - вул. Нижній Вал, 7–9
- №543 - вул. Хрещатик, 16-А
- №58 - вул. Олекси Тихого, 49
- №243 - просп. Повітряних Сил, 3-А
- №88 - вул. Якуба Коласа, 15
- №163 - вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5
Лівий берег:
- №19 - вул. Райдужна, 25-Б
- №52 - просп. Миколи Бажана, 3
- №184 - бульв. Верховної Ради, 14-Б
Які послуги доступні у пунктах незламності
У кожному з цих відділень кияни зможуть цілодобово:
- відправляти та отримувати посилки;
- зігрітися та скористатися приміщенням як пунктом обігріву;
- підзарядити гаджети;
- під’єднатися до Wi-Fi;
- випити чай або каву;
- зробити медичні процедури, що потребують електроенергії (зокрема з небулайзером);
- зняти готівку без комісії.
У компанії зазначили, що рішення ухвалили для підтримки мешканців столиці в умовах можливих перебоїв з електропостачанням.
Раніше ми писали, що міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.
РБК-Україна також писало, що відділення "Нової пошти" по всій Україні під час відключень світла готові допомагати людям.