Свет и Wi-Fi 24/7: в Киеве еще одно отделение "Новой почты" стало круглосуточным (адреса)

На Левом берегу Киева еще одно отделение "Новой почты" начало работать круглосуточно. Речь идет об отделении №221 на Троещине, которое отныне функционирует как пункт несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Читайте также: Посылки с AliExpress и Temu задержатся? "Новая почта" указала на важный нюанс
В компании отметили, что из-за осложнения ситуации на Левом берегу было принято решение перевести отделение №221 в круглосуточный режим работы. Здесь можно согреться, отдохнуть, подзарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi в любое время суток.
В целом все отделения "Новой почты" работают как пункты несокрушимости, а 11 отделений в Киеве открыты круглосуточно.
В таких отделениях обустроены дополнительные места для сидения, обогреватели, пледы, удлинители, чайники и кулеры с водой. Также установлены инверторы с низким уровнем шума для работы ночью, ширмы и укрытия.
Здесь можно:
Правый берег:
Левый берег:
В "Новой почте" отмечают, что круглосуточные отделения будут оставаться доступными для киевлян столько, сколько потребуется, чтобы люди имели возможность получить базовые услуги и поддержку в сложных условиях.
Ранее РБК-Украина писало об открытии дополнительных круглосуточных пунктов обогрева на Левом берегу Киева, обустроенных в школах Дарницкого и Днепровского районов.
Кроме того, в Деснянском районе Киева часть супермаркетов перешла на круглосуточный режим и фактически работает как пункты несокрушимости. В магазинах можно не только купить продукты, но и согреться, отдохнуть и подзарядить гаджеты, даже во время отключений электроэнергии.
Также мы рассказывали, что сервис Uklon с 7 февраля запустил круглосуточную работу еще в семи городах, увеличив общее количество населенных пунктов с режимом 24/7 до 26. При этом воспользоваться такси ночью можно только при определенных условиях, в частности во время комендантского часа - при наличии пропусков (с исключениями для Киева и Ужгорода).