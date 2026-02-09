RU

Общество Образование Деньги Изменения

Свет и Wi-Fi 24/7: в Киеве еще одно отделение "Новой почты" стало круглосуточным (адреса)

Фото: В Киеве еще одно отделение Новой почты будет работать круглосуточно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

На Левом берегу Киева еще одно отделение "Новой почты" начало работать круглосуточно. Речь идет об отделении №221 на Троещине, которое отныне функционирует как пункт несокрушимости.

Что изменилось

В компании отметили, что из-за осложнения ситуации на Левом берегу было принято решение перевести отделение №221 в круглосуточный режим работы. Здесь можно согреться, отдохнуть, подзарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi в любое время суток.

В целом все отделения "Новой почты" работают как пункты несокрушимости, а 11 отделений в Киеве открыты круглосуточно.

Что доступно в круглосуточных отделениях

В таких отделениях обустроены дополнительные места для сидения, обогреватели, пледы, удлинители, чайники и кулеры с водой. Также установлены инверторы с низким уровнем шума для работы ночью, ширмы и укрытия.

Здесь можно:

  • подзарядить телефон, ноутбук, планшет или павербанк;
  • подключиться к Wi-Fi и провести онлайн-встречу;
  • согреться, выпить чаю или кофе;
  • воспользоваться почтовыми услугами;
  • снять наличные без комиссии с карт NovaPay;
  • провести медицинские процедуры, требующие электроэнергии, в частности с небулайзером.

Адреса круглосуточных отделений в Киеве

Правый берег:

  • №310 - ул. Бакинская, 30;
  • №308 - ул. Нижний Вал, 7-9;
  • №543 - ул. Крещатик, 16А;
  • №58 - ул. Алексея Тихого, 49;
  • №243 - просп. Воздушных Сил, 3А;
  • №88 - ул. Якуба Коласа, 15;
  • №163 - ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5.

Левый берег:

  • №19 - ул. Радужная, 25Б;
  • №52 - просп. Николая Бажана, 3;
  • №184 - бульв. Верховной Рады, 14Б;
  • №221 - ул. Будищанская, 7.

В "Новой почте" отмечают, что круглосуточные отделения будут оставаться доступными для киевлян столько, сколько потребуется, чтобы люди имели возможность получить базовые услуги и поддержку в сложных условиях.

Что работает круглосуточно в Киеве

Ранее РБК-Украина писало об открытии дополнительных круглосуточных пунктов обогрева на Левом берегу Киева, обустроенных в школах Дарницкого и Днепровского районов.

Кроме того, в Деснянском районе Киева часть супермаркетов перешла на круглосуточный режим и фактически работает как пункты несокрушимости. В магазинах можно не только купить продукты, но и согреться, отдохнуть и подзарядить гаджеты, даже во время отключений электроэнергии.

Также мы рассказывали, что сервис Uklon с 7 февраля запустил круглосуточную работу еще в семи городах, увеличив общее количество населенных пунктов с режимом 24/7 до 26. При этом воспользоваться такси ночью можно только при определенных условиях, в частности во время комендантского часа - при наличии пропусков (с исключениями для Киева и Ужгорода).

