Сервіс Uklon запрацював цілодобово вже у 26 містах: повний перелік й умови поїздок

Відсьогодні, 7 лютого, застосунки онлайн-сервісу Uklon запрацювали цілодобово ще у семи містах України. Проте викликати таксі вночі можна лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби продуктової сервісної IT-компанії.

Головне:

Uklon розширив роботу сервісу у відповідь на енергетичну кризу в Україні.

у відповідь на енергетичну кризу в Україні. Цілодобовий режим роботи запустили ще у семи різних містах.

роботи запустили ще у семи різних містах. Загальний список міст , де сервіс доступний 24/7, збільшився до 26 населених пунктів.

, де сервіс доступний 24/7, збільшився до 26 населених пунктів. Наявність перепусток залишається обов'язковою під час комендантської години (крім Києва та Ужгорода).

В яких ще містах Uklon запрацював цілодобово

Громадянам розповіли, що з 00:00 7 лютого 2026 року застосунки Uklon запрацювали цілодобово ще у семи містах України:

Дніпро;

Запоріжжя;

Кривий Ріг;

Миколаїв;

Суми;

Харків;

Чернігів.

Застосунки Uklon запустили в цілодобову роботу ще у семи містах (інфографіка: uklon.com.ua)

Уточнюється, що компанія розширює роботу сервісу у відповідь на постанову уряду та публічний заклик президента України щодо підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

Керівник напрямку GR в Uklon Микола Сорока повідомив, що компанія продовжує масштабувати рішення про цілодобову роботу, адже бачить у цьому реальний запит на підтримку життєдіяльності міст.

Хто і за яких умов може скористатись сервісом вночі

У компанії нагадали, що відтепер сервіс Uklon доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України, тож тепер більше людей можуть:

або доїхати до пунктів незламності, обігріву чи заряджання;

або доставити продукти для себе чи близьких, коли це необхідно.

"В умовах енергетичних викликів мобільність стає базовою потребою - можливістю вчасно дістатися до тепла, зв'язку чи медичної допомоги у будь-який час доби", - наголосив Сорока.

Він також подякував водіям-партнерам, які "підтримують життєдіяльність своїх міст у складні часи".

Уточнюється, що станом на лютий 2026 року, для роботи під час комендантської години необхідно мати перепустки - у всіх містах, крім Києва та Ужгорода.

"У Києві перепустки не потрібні за умови поїздок до пунктів незламності чи обігріву. Проте умови можуть змінюватися за рішенням місцевих обласних військових адміністрацій", - нагадали в компанії.

Зазначається, що водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть:

виконувати замовлення;

допомагати пасажирам діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів і вокзалів.

В яких містах Uklon працює 24/7: повний перелік

Повний перелік міст (26 населених пунктів), де сервіс Uklon працює тепер безперервно (24/7), є таким:

північ і центр - Біла Церква, Вінниця, Житомир, Київ, Кропивницький, Полтава, Суми, Черкаси, Чернігів, Кременчук;

- Біла Церква, Вінниця, Житомир, Київ, Кропивницький, Полтава, Суми, Черкаси, Чернігів, Кременчук; схід - Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське, Кривий Ріг, Харків;

- Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське, Кривий Ріг, Харків; південь - Миколаїв, Одеса;

- Миколаїв, Одеса; захід - Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород.

Насамкінець громадянам нагадали, що Uklon має успішний досвід запуску та роботи під час комендантської години у Львові, де працює цілодобово вже 1,5 року.

Також із січня застосунки доступні цілодобово вже у 19 містах, зокрема і в Києві.

"Uklon завжди відкритий до співпраці з місцевою владою задля надання необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади", - підсумували у компанії.