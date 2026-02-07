ua en ru
Сервіс Uklon запрацював цілодобово вже у 26 містах: повний перелік й умови поїздок

Субота 07 лютого 2026 07:30

Сервіс Uklon запрацював цілодобово вже у 26 містах: повний перелік й умови поїздок Uklon запрацював цілодобово ще у семи містах України (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 7 лютого, застосунки онлайн-сервісу Uklon запрацювали цілодобово ще у семи містах України. Проте викликати таксі вночі можна лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби продуктової сервісної IT-компанії.

Читайте також: Водіїв в Україні зобов'яжуть працювати за європейськими стандартами: що і коли зміниться

Головне:

  • Uklon розширив роботу сервісу у відповідь на енергетичну кризу в Україні.
  • Цілодобовий режим роботи запустили ще у семи різних містах.
  • Загальний список міст, де сервіс доступний 24/7, збільшився до 26 населених пунктів.
  • Наявність перепусток залишається обов'язковою під час комендантської години (крім Києва та Ужгорода).

В яких ще містах Uklon запрацював цілодобово

Громадянам розповіли, що з 00:00 7 лютого 2026 року застосунки Uklon запрацювали цілодобово ще у семи містах України:

  • Дніпро;
  • Запоріжжя;
  • Кривий Ріг;
  • Миколаїв;
  • Суми;
  • Харків;
  • Чернігів.

Сервіс Uklon запрацював цілодобово вже у 26 містах: повний перелік й умови поїздокЗастосунки Uklon запустили в цілодобову роботу ще у семи містах (інфографіка: uklon.com.ua)

Уточнюється, що компанія розширює роботу сервісу у відповідь на постанову уряду та публічний заклик президента України щодо підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

Керівник напрямку GR в Uklon Микола Сорока повідомив, що компанія продовжує масштабувати рішення про цілодобову роботу, адже бачить у цьому реальний запит на підтримку життєдіяльності міст.

Хто і за яких умов може скористатись сервісом вночі

У компанії нагадали, що відтепер сервіс Uklon доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України, тож тепер більше людей можуть:

  • або доїхати до пунктів незламності, обігріву чи заряджання;
  • або доставити продукти для себе чи близьких, коли це необхідно.

"В умовах енергетичних викликів мобільність стає базовою потребою - можливістю вчасно дістатися до тепла, зв'язку чи медичної допомоги у будь-який час доби", - наголосив Сорока.

Він також подякував водіям-партнерам, які "підтримують життєдіяльність своїх міст у складні часи".

Уточнюється, що станом на лютий 2026 року, для роботи під час комендантської години необхідно мати перепустки - у всіх містах, крім Києва та Ужгорода.

"У Києві перепустки не потрібні за умови поїздок до пунктів незламності чи обігріву. Проте умови можуть змінюватися за рішенням місцевих обласних військових адміністрацій", - нагадали в компанії.

Зазначається, що водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть:

  • виконувати замовлення;
  • допомагати пасажирам діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів і вокзалів.

В яких містах Uklon працює 24/7: повний перелік

Повний перелік міст (26 населених пунктів), де сервіс Uklon працює тепер безперервно (24/7), є таким:

  • північ і центр - Біла Церква, Вінниця, Житомир, Київ, Кропивницький, Полтава, Суми, Черкаси, Чернігів, Кременчук;
  • схід - Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське, Кривий Ріг, Харків;
  • південь - Миколаїв, Одеса;
  • захід - Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород.

Насамкінець громадянам нагадали, що Uklon має успішний досвід запуску та роботи під час комендантської години у Львові, де працює цілодобово вже 1,5 року.

Також із січня застосунки доступні цілодобово вже у 19 містах, зокрема і в Києві.

"Uklon завжди відкритий до співпраці з місцевою владою задля надання необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, 16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які значаться як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.

Читайте також про НС в енергетиці - які обмеження зняті та що змінилось для українців.

