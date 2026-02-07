Сервіс Uklon запрацював цілодобово вже у 26 містах: повний перелік й умови поїздок
Відсьогодні, 7 лютого, застосунки онлайн-сервісу Uklon запрацювали цілодобово ще у семи містах України. Проте викликати таксі вночі можна лише за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби продуктової сервісної IT-компанії.
Головне:
- Uklon розширив роботу сервісу у відповідь на енергетичну кризу в Україні.
- Цілодобовий режим роботи запустили ще у семи різних містах.
- Загальний список міст, де сервіс доступний 24/7, збільшився до 26 населених пунктів.
- Наявність перепусток залишається обов'язковою під час комендантської години (крім Києва та Ужгорода).
В яких ще містах Uklon запрацював цілодобово
Громадянам розповіли, що з 00:00 7 лютого 2026 року застосунки Uklon запрацювали цілодобово ще у семи містах України:
- Дніпро;
- Запоріжжя;
- Кривий Ріг;
- Миколаїв;
- Суми;
- Харків;
- Чернігів.
Застосунки Uklon запустили в цілодобову роботу ще у семи містах (інфографіка: uklon.com.ua)
Уточнюється, що компанія розширює роботу сервісу у відповідь на постанову уряду та публічний заклик президента України щодо підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.
Керівник напрямку GR в Uklon Микола Сорока повідомив, що компанія продовжує масштабувати рішення про цілодобову роботу, адже бачить у цьому реальний запит на підтримку життєдіяльності міст.
Хто і за яких умов може скористатись сервісом вночі
У компанії нагадали, що відтепер сервіс Uklon доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України, тож тепер більше людей можуть:
- або доїхати до пунктів незламності, обігріву чи заряджання;
- або доставити продукти для себе чи близьких, коли це необхідно.
"В умовах енергетичних викликів мобільність стає базовою потребою - можливістю вчасно дістатися до тепла, зв'язку чи медичної допомоги у будь-який час доби", - наголосив Сорока.
Він також подякував водіям-партнерам, які "підтримують життєдіяльність своїх міст у складні часи".
Уточнюється, що станом на лютий 2026 року, для роботи під час комендантської години необхідно мати перепустки - у всіх містах, крім Києва та Ужгорода.
"У Києві перепустки не потрібні за умови поїздок до пунктів незламності чи обігріву. Проте умови можуть змінюватися за рішенням місцевих обласних військових адміністрацій", - нагадали в компанії.
Зазначається, що водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть:
- виконувати замовлення;
- допомагати пасажирам діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів і вокзалів.
В яких містах Uklon працює 24/7: повний перелік
Повний перелік міст (26 населених пунктів), де сервіс Uklon працює тепер безперервно (24/7), є таким:
- північ і центр - Біла Церква, Вінниця, Житомир, Київ, Кропивницький, Полтава, Суми, Черкаси, Чернігів, Кременчук;
- схід - Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське, Кривий Ріг, Харків;
- південь - Миколаїв, Одеса;
- захід - Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород.
Насамкінець громадянам нагадали, що Uklon має успішний досвід запуску та роботи під час комендантської години у Львові, де працює цілодобово вже 1,5 року.
Також із січня застосунки доступні цілодобово вже у 19 містах, зокрема і в Києві.
"Uklon завжди відкритий до співпраці з місцевою владою задля надання необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, 16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.
При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які значаться як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.
