Додаткові пункти обігріву відкрили на лівому березі Києва: де знайти найближчий (адреси)
На лівому березі Києва розпочали роботу додаткові опорні пункти обігріву, облаштовані на базі шкіл. Перебувати в них можна і вдень, і вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Віталія Кличка у Facebook.
Скільки будинків без тепла на лівому березі
Згідно з інформацією очільника міста (станом на 13:18 вівторка, 3 лютого), у результаті масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці без тепла залишаються понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.
"Об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення", - поділився Кличко.
Він повідомив також, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.
Де знайти додаткові пункти обігріву: адреси
Мер Києва розповів, що додаткових пунктів (які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі):
- у Дніпровському районі - наразі чотири;
- у Дарницькому районі - п'ять;
Знайти їх можна за такими адресами:
- вул. Хорольська, 19 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №42;
- вул. Тичини, 22-Б - Середня загальноосвітня школа №81;
- просп. Миру, 11 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №146;
- вул. Алматинська, 113 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №11;
- вул. Олександра Кошиця, 8 - Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів №296 з поглибленим вивченням іноземної мови;
- вул. Михайла Драгоманова, 27-А - Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов;
- вул. Ялтинська, 13 - Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №127;
- вул.Ревуцького, 13-А - Гімназія №290;
- вул. Тростянецька, 19 - Спеціалізована загальноосвітня школа №291 з поглибленим вивченням іноземної мови.
Додаткові опорні пунктах у закладах освіти (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
"Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів - у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - розповів Кличко.
Публікація Кличка (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Як знайти всі пункти обігріву в Києві
В цілому знайти онлайн найближчий пункт обігріву в Києві можна по-різному:
- за відповідним посиланням;
- на Google-мапі;
- у міському застосунку "Київ Цифровий";
- через портал "Дія";
- у мобільному застосунку "Дія".
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під обстрілами опинилися різні регіони, а також місто Київ.
Згодом у ДТЕК повідомили, що нічна атака РФ завдала найсильнішого удару по енергетиці України від початку року, та пояснили, що відбувається зі світлом у різних областях і столиці.
