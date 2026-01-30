На Троєщині у Києві супермаркети почали працювати цілодобово: адреси
У Деснянському районі Києва низка супермаркетів перейшла на цілодобовий режим роботи та фактично виконує функції пунктів незламності.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Деснянську районну державну адміністрацію.
Як зазначають у РДА, у магазинах мешканці можуть не лише придбати продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити мобільні пристрої. Частина супермаркетів працює на генераторах і забезпечує стабільну температуру навіть під час відключень електроенергії.
Які супермаркети працюють цілодобово
Сільпо:
- вул. Миколи Закревського, 61/2;
- вул. Оноре де Бальзака, 91/29а.
У магазинах доступні посадкові місця для 20-30 людей, столи для роботи, підзарядка гаджетів (220 В), безкоштовні чай, цукор, лимон і кип’яток, мікрохвильова піч, де можна підігріти їжу. Підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття. У нічний час продаж алкоголю та тютюну обмежений.
NOVUS на проспекті Червоної Калини, 85. Магазин працює цілодобово, постійно відкрита одна каса, доступні апарати з чаєм і кавою, додаткові посадкові місця та підзарядка гаджетів.
VARUS на вул. Червоної Калини, 44а. У супермаркеті забезпечено цілодобовий продаж продуктів, чай і кава, посадкові місця та можливість зарядити телефони.
АТБ:
- пр-т Лісовий, 4;
- вул. Каштанова, 7;
- пр-т Червоної Калини, 60/10;
- пр-т Червоної Калини, 89б;
- вул. Оноре де Бальзака, 62;
- вул. Миколи Лаврухіна, 9.
У магазинах доступний цілодобовий продаж продуктів, напої, а також підзарядка гаджетів.
Нагадаємо, напередодні Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва, щоб забезпечити мешканців продуктами, теплом і можливістю підзарядити гаджети під час відключень світла.
Крым того, ТРЦ SkyMall та "Район" уже функціонують як пункти обігріву. Водночас опрацьовується питання їх переходу на цілодобовий режим роботи, однак для цього необхідне окреме рішення уряду щодо забезпечення охорони та енергопостачання. Більше про ситуацію на Троєщині - в інтерв’ю голови Деснянської РДА Максима Бахматова для РБК-Україна.