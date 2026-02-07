Посилки з AliExpress та Temu затримаються? "Нова пошта" вказала на важливий нюанс
Доставка товарів із популярних маркетплейсів AliExpress та Temu здійснюється у звичайному режимі, попри повідомлення про можливі затримки вантажів із Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Нова пошта".
У компанії спростували інформацію про масові затримки посилок із китайських торговельних майданчиків. Наразі логістичні процеси налагоджені, а терміни доставки відповідають стандартним графікам.
"Хочемо запевнити вас, що доставка з усіх ваших улюблених маркетплейсів, таких як AliExpress, Temu та інших, працює в стандартному режимі. Ви отримаєте свої посилки в звичні терміни", - зазначили в компанії.
Кого стосуються обмеження
Уточнюється, що інформація про зміну термінів, яка раніше з’явилася в мережі, мала обмежений характер. Вона стосується лише одного конкретного сервісу для індивідуальних замовлень.
"Надана попередньо інформація стосувалася лише сервісу NP Shopping", - пояснили в "Новій пошті".
"Нова пошта" 24/7
Нагадаємо, що українська логістична компанія "Нова пошта" з 31 січня запровадила цілодобовий режим роботи для десяти відділень у Києві. Вони працюватимуть не лише для обслуговування клієнтів, а й виконуватимуть функції пунктів незламності.
Водночас відділення "Нової пошти" по всій Україні залишаються готовими підтримувати людей і надавати доступ до електроенергії, навіть за умов складної ситуації в енергетичній системі країни.