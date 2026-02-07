Посилки з AliExpress та Temu затримаються? "Нова пошта" вказала на важливий нюанс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Нова пошта".

У компанії спростували інформацію про масові затримки посилок із китайських торговельних майданчиків. Наразі логістичні процеси налагоджені, а терміни доставки відповідають стандартним графікам.

"Хочемо запевнити вас, що доставка з усіх ваших улюблених маркетплейсів, таких як AliExpress, Temu та інших, працює в стандартному режимі. Ви отримаєте свої посилки в звичні терміни", - зазначили в компанії.

Кого стосуються обмеження

Уточнюється, що інформація про зміну термінів, яка раніше з’явилася в мережі, мала обмежений характер. Вона стосується лише одного конкретного сервісу для індивідуальних замовлень.

"Надана попередньо інформація стосувалася лише сервісу NP Shopping", - пояснили в "Новій пошті".