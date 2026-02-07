ua en ru
Сб, 07 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Посилки з AliExpress та Temu затримаються? "Нова пошта" вказала на важливий нюанс

Україна, Субота 07 лютого 2026 17:25
UA EN RU
Посилки з AliExpress та Temu затримаються? "Нова пошта" вказала на важливий нюанс Фото: "Нова пошта" пояснила, чи будуть затримки посилок із AliExpress та Temu (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Доставка товарів із популярних маркетплейсів AliExpress та Temu здійснюється у звичайному режимі, попри повідомлення про можливі затримки вантажів із Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Нова пошта".

Читайте також: "Нова пошта" 24/7: у Києві десять відділень перейшли на цілодобовий режим (адреси)

У компанії спростували інформацію про масові затримки посилок із китайських торговельних майданчиків. Наразі логістичні процеси налагоджені, а терміни доставки відповідають стандартним графікам.

"Хочемо запевнити вас, що доставка з усіх ваших улюблених маркетплейсів, таких як AliExpress, Temu та інших, працює в стандартному режимі. Ви отримаєте свої посилки в звичні терміни", - зазначили в компанії.

Кого стосуються обмеження

Уточнюється, що інформація про зміну термінів, яка раніше з’явилася в мережі, мала обмежений характер. Вона стосується лише одного конкретного сервісу для індивідуальних замовлень.

"Надана попередньо інформація стосувалася лише сервісу NP Shopping", - пояснили в "Новій пошті".

"Нова пошта" 24/7

Нагадаємо, що українська логістична компанія "Нова пошта" з 31 січня запровадила цілодобовий режим роботи для десяти відділень у Києві. Вони працюватимуть не лише для обслуговування клієнтів, а й виконуватимуть функції пунктів незламності.

Водночас відділення "Нової пошти" по всій Україні залишаються готовими підтримувати людей і надавати доступ до електроенергії, навіть за умов складної ситуації в енергетичній системі країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Новая почта посилки
Новини
Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ