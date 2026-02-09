ua en ru
Світло та Wi-Fi 24/7: у Києві ще одне відділення "Нової пошти" стало цілодобовим (адреси)

Понеділок 09 лютого 2026 18:30
UA EN RU
Світло та Wi-Fi 24/7: у Києві ще одне відділення "Нової пошти" стало цілодобовим (адреси) Фото: У Києві ще одне відділення Нової пошти працюватиме цілодобово (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

На Лівому березі Києва ще одне відділення "Нової пошти" почало працювати цілодобово. Йдеться про відділення №221 на Троєщині, яке відтепер функціонує як пункт незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Що змінилося

У компанії зазначили, що через ускладнення ситуації на Лівому березі було ухвалено рішення перевести відділення №221 у цілодобовий режим роботи. Тут можна зігрітися, перепочити, підзарядити гаджети та скористатися Wi-Fi у будь-який час доби.

Загалом усі відділення "Нової пошти" працюють як пункти незламності, а 11 відділень у Києві відкриті цілодобово.

Що доступно у цілодобових відділеннях

У таких відділеннях облаштовані додаткові місця для сидіння, обігрівачі, пледи, подовжувачі, чайники та кулери з водою. Також встановлені інвертори з низьким рівнем шуму для роботи вночі, ширми та укриття.

Тут можна:

  • підзарядити телефон, ноутбук, планшет або павербанк;
  • під’єднатися до Wi-Fi та провести онлайн-зустріч;
  • зігрітися, випити чаю або кави;
  • скористатися поштовими послугами;
  • зняти готівку без комісії з карт NovaPay;
  • провести медичні процедури, що потребують електроенергії, зокрема з небулайзером.

Адреси цілодобових відділень у Києві

Правий берег:

  • №310 - вул. Бакинська, 30;
  • №308 - вул. Нижній Вал, 7-9;
  • №543 - вул. Хрещатик, 16А;
  • №58 - вул. Олекси Тихого, 49;
  • №243 - просп. Повітряних Сил, 3А;
  • №88 - вул. Якуба Коласа, 15;
  • №163 - вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5.

Лівий берег:

  • №19 - вул. Райдужна, 25Б;
  • №52 - просп. Миколи Бажана, 3;
  • №184 - бульв. Верховної Ради, 14Б;
  • №221 - вул. Будищанська, 7.

У "Новій пошті" наголошують, що цілодобові відділення залишатимуться доступними для киян стільки, скільки буде потрібно, аби люди мали змогу отримати базові послуги та підтримку у складних умовах.

Що працює цілодобово у Києві

Раніше РБК-Україна писало про відкриття додаткових цілодобових пунктів обігріву на Лівому березі Києва, облаштованих у школах Дарницького та Дніпровського районів.

Крім того, у Деснянському районі Києва частина супермаркетів перейшла на цілодобовий режим і фактично працює як пункти незламності. У магазинах можна не лише купити продукти, а й зігрітися, перепочити та підзарядити гаджети, навіть під час відключень електроенергії.

Також ми розповідали, що сервіс Uklon із 7 лютого запустив цілодобову роботу ще у семи містах, збільшивши загальну кількість населених пунктів із режимом 24/7 до 26. Водночас скористатися таксі вночі можна лише за визначених умов, зокрема під час комендантської години - за наявності перепусток (із винятками для Києва та Ужгорода).

