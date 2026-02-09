Свет и Wi-Fi 24/7: в Киеве еще одно отделение "Новой почты" стало круглосуточным (адреса)

На Левом берегу Киева еще одно отделение "Новой почты" начало работать круглосуточно . Речь идет об отделении №221 на Троещине, которое отныне функционирует как пункт несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании .

Что изменилось

В компании отметили, что из-за осложнения ситуации на Левом берегу было принято решение перевести отделение №221 в круглосуточный режим работы. Здесь можно согреться, отдохнуть, подзарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi в любое время суток.

В целом все отделения "Новой почты" работают как пункты несокрушимости, а 11 отделений в Киеве открыты круглосуточно.

Что доступно в круглосуточных отделениях

В таких отделениях обустроены дополнительные места для сидения, обогреватели, пледы, удлинители, чайники и кулеры с водой. Также установлены инверторы с низким уровнем шума для работы ночью, ширмы и укрытия.

Здесь можно:

подзарядить телефон, ноутбук, планшет или павербанк;

подключиться к Wi-Fi и провести онлайн-встречу;

согреться, выпить чаю или кофе;

воспользоваться почтовыми услугами;

снять наличные без комиссии с карт NovaPay;

провести медицинские процедуры, требующие электроэнергии, в частности с небулайзером.

Адреса круглосуточных отделений в Киеве

Правый берег:

№310 - ул. Бакинская, 30;

№308 - ул. Нижний Вал, 7-9;

№543 - ул. Крещатик, 16А;

№58 - ул. Алексея Тихого, 49;

№243 - просп. Воздушных Сил, 3А;

№88 - ул. Якуба Коласа, 15;

№163 - ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5.

Левый берег:

№19 - ул. Радужная, 25Б;

№52 - просп. Николая Бажана, 3;

№184 - бульв. Верховной Рады, 14Б;

№221 - ул. Будищанская, 7.

В "Новой почте" отмечают, что круглосуточные отделения будут оставаться доступными для киевлян столько, сколько потребуется, чтобы люди имели возможность получить базовые услуги и поддержку в сложных условиях.