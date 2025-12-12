Без світла сьогодні не всі: графіки відключень у різних областях України (повний список)

На сьогодні - п'ятницю, 12 грудня - графіки погодинних відключень електроенергії було запроваджено в усіх регіонах. Однак згідно з оновленими даними, світло впродовж дня будуть вимикати не у всіх областях.
Докладніше про ситуацію з відключеннями електроенергії по Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією прес-служби Національної енергетичної компанії "Укренерго" щодо відключення електроенергії впродовж п'ятниці, 12 грудня, в усіх регіонах України заплановані:
Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Зазначається водночас, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - підсумували в НЕК.
Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою на території Волинської області можна по-різному:
Українцям пояснили, що в інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
"Якщо НЕК "Укренерго" скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується", - додали у ПрАТ.
Згідно з оновленим ГПВ на 12 грудня, світла сьогодні у деяких локаціях не було зовсім недовго й подальші відключення наразі не плануються.
Схожа ситуація сьогодні також у Львівській області. Кілька черг споживачів були без електроенергії зранку впродовж близько пів години. При цьому далі місцеві мешканці мають бути, попередньо, зі світлом.
Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").
Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.
Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго":
Так само зі світлом впродовж дня мають бути споживачі в Івано-Франківської області.
Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень можна:
Заплановані впродовж дня відключення світла, але також нетривалі - у Закарпатській області.
Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.
Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:
У Тернопільській області, згідно з попередніми даними АТ "Тернопільобленерго", також не планувалось сьогодні занадто тривалих відключень електроенергії.
В цілому ж з актуальними графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, у Києві впродовж 12 грудня з 00:00 до 23:59 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", ГПВ на 12 грудня заплановані з 00:00 - 24:00.
Знайти актуальні графіки відключень можна:
Крім того, у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, через локальну аварію в мережі електропостачання сьогодні зникло у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів.
"Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - повідомили клієнтам.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", у зв'язку з аварійною ситуацією в мережі тимчасово діють обмеження в електропостачанні для споживачів населених пунктів: Колоденка, Порозове, Корнин, Тайкури, Загороща, Глинки та частково Біла Криниця.
"Наші фахівці вже працюють на місці й роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Дякуємо вам за розуміння та терпіння", - додали у ПрАТ.
Тим часом із графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", у застосуванні ГПВ у Сумській області на 12 грудня відбулись оновлення з 10:00 (відповідно до обсягу, доведеного командою з НЕК "Укренерго").
Дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Опубліковані після оновлення графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Опубліковані раніше графіки відключень на 12 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, яка різниця між екстреними відключеннями й блекаутом.
Українцям пояснили також, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).
Крім того, ми розповідали про графіки відключень світла в Україні в цілому - які їхні види бувають й на кого вони поширюються.
Читайте також, які бувають типи відключень світла (й коли діють графіки) та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).