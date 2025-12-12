Без света сегодня не все: графики отключений в разных областях Украины (полный список)

О чем рассказали в НЭК "Укрэнерго" накануне

Согласно информации пресс-службы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" насчет отключения электроэнергии в течение пятницы, 12 декабря, во всех регионах Украины запланированы:

графики почасовых отключений (ГПО);

графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Отмечается в то же время, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подытожили в НЭК.

Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

В каких областях Украины света сегодня больше всего

Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключениях по конкретному адресу на территории Волынской области можно по-разному:

на официальном сайте;

в чат-боте в Viber;

в Facebook.

Украинцам объяснили, что в интерактивном графике отображается общая продолжительность отключений каждой очереди в соответствии с актуальными данными.

"Если НЭК "Укрэнерго" отменяет ограничения в определенные часы, общее время отключений корректируется", - добавили в ЧАО.

Согласно обновленным ГПО на 12 декабря, света сегодня в некоторых локациях не было совсем недолго и дальнейшие отключения пока не планируются.

ГПО на 12 декабря в Волынской области (инфографика: energy.volyn.ua)

Похожая ситуация сегодня также во Львовской области. Несколько очередей потребителей были без электроэнергии утром в течение около получаса. При этом дальше местные жители должны быть, предварительно, со светом.

Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").

Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.

Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго":

в Telegram;

в Viber.

ГПО на 12 декабря во Львовской области (инфографика: poweron.loe.lviv.ua)

Так же со светом в течение дня должны быть потребители в Ивано-Франковской области.

Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений можно:

на официальном сайте;

на странице "Графики отключений";

в чат-боте в Viber.

ГПО на 12 декабря в Ивано-Франковской области (инфографика: oe.if.ua)

Запланированы в течение дня отключения света, но также непродолжительные - в Закарпатской области.

Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.

Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

ГПО на 12 декабря в Закарпатской области (инфографика: t.me/zakarpatenergyofficial)

В Тернопольской области, согласно предварительным данным АО "Тернопольоблэнерго", также не планировалось сегодня слишком длительных отключений электроэнергии.

В целом же с актуальными графиками отключения света в области можно ознакомиться:

на официальном сайте (в разделе "Перерывы в электроснабжении");

в Facebook.

Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

ГПО на 12 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)

Что известно об отключениях света в Киеве

Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, в Киеве в течение 12 декабря с 00:00 до 23:59 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.

Сообщение ДТЭК на сайте компании (скриншот: dtek-kem.com.ua)

Следить за актуальной информацией об отключениях света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Киеве (инфографика: t.me/dtek_ua)

Что известно об отключениях света в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключениях света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", ГПО на 12 декабря запланированы с 00:00 - 24:00.

Найти актуальные графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Кроме того, в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПО и информация об очередях графика почасовых отключений.

Публикация АО "Винницаоблэнерго" в Facebook (скриншот: facebook.com/vinoblenergo)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Запорожской области (фрагмент публикации: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Черкасской области (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию насчет отключений электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Николаевской области (скриншот: off.energy.mk.ua)

Что известно об отключениях света в Одесской области

Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, из-за локальной аварии в сети электроснабжение сегодня пропало в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов.

"Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили клиентам.

Сообщение ДТЭК на сайте компании (скриншот: dtek-oem.com.ua)

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Фрагмент графиков отключений на 12 декабря в Полтавской области (инфографика: poe.pl.ua)

Что известно об отключениях в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", в связи с аварийной ситуацией в сети временно действуют ограничения в электроснабжении для потребителей населенных пунктов: Колоденка, Порозовое, Корнин, Тайкуры, Загороща, Глинки и частично Белая Криница.

"Наши специалисты уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Спасибо вам за понимание и терпение", - добавили в ЧАО.

Публикация "Ровнооблэнерго" (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Тем временем с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Ровенской области (фрагмент публикации: facebook.com/roe.vsei.ua)

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", в применении ГПО в Сумской области на 12 декабря произошли обновления с 10:00 (в соответствии с объемом, доведенным командой из НЭК "Укрэнерго").

Узнать актуальную информацию об отключениях электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПО" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Опубликованные после обновления графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Обновленные графики отключений на 12 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Харьковской области

Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Харьковской области (фрагмент публикации облэнерго: t.me/kharkivenergy)

Графики отключений в Хмельницкой области

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Хмельницкой области (инфографика: hoe.com.ua)

Графики отключений в Черновицкой области

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)

Графики отключений в Черниговской области

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 12 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)