Без света сегодня не все: графики отключений в разных областях Украины (полный список)

На сегодня - пятницу, 12 декабря - графики почасовых отключений электроэнергии были введены во всех регионах. Однако согласно обновленным данным, свет в течение дня будут выключать не во всех областях.
Подробнее о ситуации с отключениями электроэнергии по Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации пресс-службы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" насчет отключения электроэнергии в течение пятницы, 12 декабря, во всех регионах Украины запланированы:
Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Отмечается в то же время, что ситуация в энергосистеме может измениться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подытожили в НЭК.
Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключениях по конкретному адресу на территории Волынской области можно по-разному:
Украинцам объяснили, что в интерактивном графике отображается общая продолжительность отключений каждой очереди в соответствии с актуальными данными.
"Если НЭК "Укрэнерго" отменяет ограничения в определенные часы, общее время отключений корректируется", - добавили в ЧАО.
Согласно обновленным ГПО на 12 декабря, света сегодня в некоторых локациях не было совсем недолго и дальнейшие отключения пока не планируются.
Похожая ситуация сегодня также во Львовской области. Несколько очередей потребителей были без электроэнергии утром в течение около получаса. При этом дальше местные жители должны быть, предварительно, со светом.
Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").
Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.
Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго":
Так же со светом в течение дня должны быть потребители в Ивано-Франковской области.
Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений можно:
Запланированы в течение дня отключения света, но также непродолжительные - в Закарпатской области.
Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.
Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:
В Тернопольской области, согласно предварительным данным АО "Тернопольоблэнерго", также не планировалось сегодня слишком длительных отключений электроэнергии.
В целом же с актуальными графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, в Киеве в течение 12 декабря с 00:00 до 23:59 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.
Следить за актуальной информацией об отключениях света и проверить графики можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключениях света и проверить графики можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", ГПО на 12 декабря запланированы с 00:00 - 24:00.
Найти актуальные графики отключений можно:
Кроме того, в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПО и информация об очередях графика почасовых отключений.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию насчет отключений электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, из-за локальной аварии в сети электроснабжение сегодня пропало в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов.
"Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили клиентам.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", в связи с аварийной ситуацией в сети временно действуют ограничения в электроснабжении для потребителей населенных пунктов: Колоденка, Порозовое, Корнин, Тайкуры, Загороща, Глинки и частично Белая Криница.
"Наши специалисты уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Спасибо вам за понимание и терпение", - добавили в ЧАО.
Тем временем с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", в применении ГПО в Сумской области на 12 декабря произошли обновления с 10:00 (в соответствии с объемом, доведенным командой из НЭК "Укрэнерго").
Узнать актуальную информацию об отключениях электроэнергии или свою очередь можно:
Опубликованные после обновления графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Опубликованные ранее графики отключений на 12 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, какая разница между экстренными отключениями и блэкаутом.
Украинцам объяснили также, почему графики отключений света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).
Кроме того, мы рассказывали о графиках отключений света в Украине в целом - какие их виды бывают и на кого они распространяются.
Читайте также, какие бывают типы отключений света (и когда действуют графики) и где их смотреть (на каких ресурсах искать).