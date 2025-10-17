Фіцо на зустрічі зі Свириденко висловився про вступ України до ЄС та НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час переговорів з українським прем'єром Юлією Свириденко висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але не в НАТО.

"Якщо ваша країна ухвалила рішення і ви вірите, що ваше майбутнє - у Європейському Союзі, ми також віримо, що той факт, що ви будете в ЄС, буде корисним для стабільності регіону та для наших двосторонніх відносин", - сказав Фіцо.

Він додав, що після вступу України до ЄС співпраця між країнами стане ще тіснішою.

"Коли ви будете в ЄС, наше співробітництво може бути більш інтенсивним, ніж воно є зараз", - зазначив словацький прем’єр.

Водночас Фіцо наголосив, що Словаччина має іншу позицію щодо членства України в Північноатлантичному альянсі.

"У нас відрізняються погляди щодо членства України в НАТО, хоча ми за членство України в ЄС. Я відкрито говорив про це з паном Зеленським. Я вважаю, що тепер стан, який зараз, є добрим для шукання миру, який би відповідав Хартії ООН", - сказав він.

Прем’єр також повідомив, що сторони готують спільну дорожню карту співпраці.

"Актуальний стан наших відносин буде підтверджений підписанням спільної дорожньої карти спільних дій. У нас буде підтримана дорожня карта спільних ініціатив. По суті, ми просто хочемо сказати, де ми знаходимося, що ми вже зробили, про що домовилися і що можемо додати ще", - підсумував Фіцо.