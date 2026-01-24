Ворог цілий день атакує Київщину: зруйновані будинки, травмовані четверо людей
Внаслідок чергових атак РФ по Київській області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
Зазначається, що постраждали житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби.
Броварський район
Тут пошкоджено 22 об’єкти, зокрема:
- 15 приватних житлових будинків - вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади й покрівлі;
- 6 транспортних засобів;
- 1 складське приміщення.
Бориспільський район
Пошкоджено два приватні житлові будинки - вибиті вікна та пошкоджені фасади.
Вишгородський район
Зафіксовано пошкодження будівлі закладу культури - вибиті вікна.
Унаслідок атак травмовано чотирьох мешканців Київщини. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
У Київській ОВА зазначили, що тривають роботи з відновлення пошкоджених об’єктів, а постраждалим надають усю необхідну допомогу.
Нічний удар по Києву 24 січня
У ніч проти сьогоднішнього дня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши понад 375 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Найбільше постраждав Київ, де у п’яти районах зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.
На лівобережжі столиці виникли серйозні перебої з теплопостачанням і водою - без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, це майже 80% будинків, у яких раніше відновили тепло після обстрілу 9 січня. У Деснянському районі через складну ситуацію розгортають додаткові пункти обігріву, які працюватимуть цілодобово.
Водночас у Києві вже понад тиждень тривають аварійні відключення електроенергії без чітких графіків, зберігаються проблеми з водопостачанням і опаленням. Для ліквідації наслідків ударів по енергетичній інфраструктурі 15 січня за дорученням президента в столиці розпочав роботу спеціальний штаб.