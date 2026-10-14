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У супермаркетах Одеси відкриють "пункти незламності": названі умови й список мереж

15:10 14.10.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

В Одесі, орієнтуючись на досвід попередніх років, сформували алгоритм дій під час можливих відключень електроенергії. "Пункти незламності" за потреби будуть навіть у супермаркетах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу міської влади "Одеса. Офіційно".

Як Одеса готується до зимового періоду

Громадянам розповіли, що в межах підготовки до зимового періоду перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов провів робочу нараду із представниками торговельних мереж (які працюють в місті).

Головна мета зустрічі - координація спільних дій для забезпечення базових потреб містян:

  • у межах підготовки до зимового періоду;
  • з огляду на можливі виклики у сфері енергетики.
В Одесі провели нараду з представниками торговельних мереж (фото: t.me/odesacityofficial)

В яких магазинах можуть відкрити "пункти незламності"

Повідомляється, що орієнтуючись на досвід попередніх років, в Одесі вже сформували алгоритм дій під час можливих відключень електроенергії.

Так, за потреби "пункти незламності" будуть функціонувати, зокрема, у магазинах мереж:

  • "Таврія-В";
  • "Обжора";
  • "Копійка";
  • "Точка";
  • "Сільпо";
  • "АТБ";
  • "Варус";
  • "Ідеал" та інших.

Уточнюється, що там "кожен одесит зможе підзарядити свої гаджети".

Тим часом знайти адресу найближчого комунального простору (де можна підзарядити смартфон і зігрітися взимку) можна онлайн - на мапі "пунктів незламності".

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Що відомо про умови для торговельних мереж

В межах підтримки суб'єктів господарювання, які долучаються до облаштування таких осередків ("пунктів незламності"), влада міста працює над тим, щоб збільшити компенсації:

  • з 10 тисяч до 100 тисяч гривень - на часткове відшкодування вартості придбаного генератора;
  • до 50 тисяч гривень - на забезпечення пальним.

Щоб отримати детальну інформацію щодо участі у програмі та подачі заявок, представникам малого та середнього бізнесу рекомендують звертатися до районних адміністрацій міста.

Які запаси повинні мати магазини і що радять людям

Окремо в межах проведеної зустрічі було опрацьоване питання підтримки необхідного обсягу товарів першої необхідності.

Зазначається, що торговельні мережі опрацьовують механізми щодо підтримання належного рівня запасів на складах і полицях:

  • продуктів харчування тривалого зберігання;
  • питної води.

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Насамкінець мешканцям міста нагадали, що завбачливість - запорука спокою.

Виходячи з цього, кожній родині рекомендували перевірити наявність власних побутових запасів:

  • питної води;
  • технічної води;
  • базового набору продуктів тривалого зберігання.

Це "дозволить почуватися впевнено та затишно в будь-яку негоду чи під час тимчасових технічних перерв у енергопостачанні".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про запас води у Києві без світла - як знайти найближчий бювет із генератором.

Крім того, ми пояснювали, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.

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