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В супермаркетах Одессы откроют "пункты несокрушимости": названы условия и список сетей

15:10 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе, ориентируясь на опыт предыдущих лет, сформировали алгоритм действий при возможных отключениях электроэнергии. "Пункты несокрушимости" при необходимости будут даже в супермаркетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала городских властей "Одеса. Офіційно".

Как Одесса готовится к зимнему периоду

Гражданам рассказали, что в рамках подготовки к зимнему периоду первый заместитель Одесского городского главы Александр Филатов провел рабочее совещание с представителями торговых сетей (работающих в городе).

Главная цель встречи - координация совместных действий для обеспечения базовых потребностей горожан:

  • в рамках подготовки к зимнему периоду;
  • учитывая возможные вызовы в сфере энергетики.
В Одессе провели совещание с представителями торговых сетей (фото: t.me/odesacityofficial)

В каких магазинах могут открыть "пункты несокрушимости"

Сообщается, что, ориентируясь на опыт предыдущих лет, в Одессе уже сформировали алгоритм действий при возможных отключениях электроэнергии.

Так, при необходимости "пункты несокрушимости" будут функционировать, в частности, в магазинах сетей:

  • "Таврія-В";
  • "Обжора";
  • "Копійка";
  • "Точка";
  • "Сільпо";
  • "АТБ";
  • "Варус";
  • "Ідеал" и других.

Уточняется, что там "каждый одессит сможет подзарядить свои гаджеты".

Тем временем найти адрес ближайшего коммунального пространства (где можно подзарядить смартфон и согреться зимой) можно онлайн - на карте "пунктов несокрушимости".

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Что известно об условиях для торговых сетей

В рамках поддержки субъектов хозяйствования, которые присоединяются к обустройству таких центров ("пунктов несокрушимости"), власти города работают над тем, чтобы увеличить компенсации:

  • с 10 тысяч до 100 тысяч гривен - на частичное возмещение стоимости приобретенного генератора;
  • до 50 тысяч гривен - на обеспечение горючим.

Чтобы получить подробную информацию об участии в программе и подаче заявок, представителям малого и среднего бизнеса рекомендуют обращаться в районные администрации города.

Какие запасы должны иметь магазины и что советуют людям

Отдельно в рамках проведенной встречи был проработан вопрос поддержки необходимого объема товаров первой необходимости.

Отмечается, что торговые сети прорабатывают механизмы по поддержанию должного уровня запасов на складах и полках:

  • продуктов питания длительного хранения;
  • питьевой воды.

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В заключение жителям города напомнили, что предусмотрительность - залог покоя.

Исходя из этого, каждой семье рекомендовали проверить наличие собственных бытовых запасов:

  • питьевой воды;
  • технической воды;
  • базового набора продуктов длительного хранения

Это "позволит чувствовать себя уверенно и уютно в любую непогоду или во время временных технических перерывов в энергоснабжении".

Напомним, ранее мы рассказывали о запасе воды в Киеве без света - как найти ближайший бювет с генератором.

Кроме того, мы объясняли, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и поддерживать личную гигиену в любых условиях.

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