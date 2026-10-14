В супермаркетах Одессы откроют "пункты несокрушимости": названы условия и список сетей

Как Одесса готовится к зимнему периоду

Гражданам рассказали, что в рамках подготовки к зимнему периоду первый заместитель Одесского городского главы Александр Филатов провел рабочее совещание с представителями торговых сетей (работающих в городе).

Главная цель встречи - координация совместных действий для обеспечения базовых потребностей горожан:

в рамках подготовки к зимнему периоду;

учитывая возможные вызовы в сфере энергетики.

В Одессе провели совещание с представителями торговых сетей (фото: t.me/odesacityofficial)

В каких магазинах могут открыть "пункты несокрушимости"

Сообщается, что, ориентируясь на опыт предыдущих лет, в Одессе уже сформировали алгоритм действий при возможных отключениях электроэнергии.

Так, при необходимости "пункты несокрушимости" будут функционировать, в частности, в магазинах сетей:

"Таврія-В";

"Обжора";

"Копійка";

"Точка";

"Сільпо";

"АТБ";

"Варус";

"Ідеал" и других.

Уточняется, что там "каждый одессит сможет подзарядить свои гаджеты".

Тем временем найти адрес ближайшего коммунального пространства (где можно подзарядить смартфон и согреться зимой) можно онлайн - на карте "пунктов несокрушимости".

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Что известно об условиях для торговых сетей

В рамках поддержки субъектов хозяйствования, которые присоединяются к обустройству таких центров ("пунктов несокрушимости"), власти города работают над тем, чтобы увеличить компенсации:

с 10 тысяч до 100 тысяч гривен - на частичное возмещение стоимости приобретенного генератора;

до 50 тысяч гривен - на обеспечение горючим.

Чтобы получить подробную информацию об участии в программе и подаче заявок, представителям малого и среднего бизнеса рекомендуют обращаться в районные администрации города.

Какие запасы должны иметь магазины и что советуют людям

Отдельно в рамках проведенной встречи был проработан вопрос поддержки необходимого объема товаров первой необходимости.

Отмечается, что торговые сети прорабатывают механизмы по поддержанию должного уровня запасов на складах и полках:

продуктов питания длительного хранения;

питьевой воды.

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В заключение жителям города напомнили, что предусмотрительность - залог покоя.

Исходя из этого, каждой семье рекомендовали проверить наличие собственных бытовых запасов:

питьевой воды;

технической воды;

базового набора продуктов длительного хранения

Это "позволит чувствовать себя уверенно и уютно в любую непогоду или во время временных технических перерывов в энергоснабжении".