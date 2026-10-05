В Одеській області заборонили перебування людей та транспорту на узбережжі моря

В Одеській області запровадили особливий режим на узбережжі Чорного моря. На визначених територіях заборонили перебувати та пересуватися людям, а також в'їжджати та виїжджати транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний наказ начальника Одеської ОВА та командира оперативно-тактичного угруповання "Одеса", опублікований 5 жовтня.

Де діятимуть обмеження

Особливий режим поширюється на:

узбережжя Чорного моря;

затоки;

внутрішні морські води в межах пляжних зон;

території пляжних зон у межах прибережної захисної смуги Чорного моря в Одеській області.

На цих територіях заборонені перебування та пересування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також вхід і вихід людей та в'їзд і виїзд транспортних засобів.

Причиною обмежень у наказі називають високу загрозу для життя і здоров'я людей через збройну агресію Росії, а також необхідність забезпечити громадську безпеку та зберегти життя цивільних.

Хто зможе потрапити на ці території

Виняток передбачили для військовослужбовців ЗСУ, Держспецтрансслужби, Нацгвардії, Держприкордонслужби, представників правоохоронних органів, СБУ, ДМС, ДСНС та екстреної медичної допомоги.

Їхній доступ дозволяється з урахуванням ситуації та за погодженням із комендантом.

Власники та користувачі приміщень і земельних ділянок у межах територій, на які поширюється особливий режим, також мають дотримуватися встановлених заборон та враховувати їх під час господарської діяльності. У разі виявлення мін, снарядів чи інших підозрілих предметів вони повинні повідомляти ДСНС або поліцію.

Що можуть робити патрулі

Патрулі отримали право перевіряти документи та перепустки. За потреби вони можуть оглядати речі, транспорт, багаж і вантажі.

Також патрулі можуть затримувати та доставляти до поліції людей, які вчинили або вчиняють правопорушення, а також тимчасово обмежувати або забороняти перебування і пересування людей та рух транспорту на окремих ділянках.

Що змінилося

Новий наказ скасував документ від 11 червня 2026 року, який раніше встановлював особливий режим на окремих територіях Одеської області.

У попередньому документі передбачалася можливість перебування людей у визначених пляжних зонах за умови дотримання заходів безпеки. У новому наказі такого переліку дозволених пляжів уже немає. Натомість встановлена загальна заборона на перебування та пересування людей на територіях, на які поширюється особливий режим.