Три райони Києва розгортають "пункти незламності", там найважча ситуація зі світлом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найважча ситуація з електропостачанням у столиці. Відповідне доручення отримали очільники цих районів.

"Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети", - йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про численні пошкодження енергомережі та об’єктів передачі електрики.