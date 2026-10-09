ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Три райони Києва розгортають "пункти незламності", там найважча ситуація зі світлом

16:00 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Три райони Києва розгортають "пункти незламності", там найважча ситуація зі світлом Фото: у Києві розгортають пункти незламності (facebook.com DSNSKyiv)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У трьох районах Києва розгортають пункти незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найважча ситуація з електропостачанням у столиці. Відповідне доручення отримали очільники цих районів.

"Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети", - йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про численні пошкодження енергомережі та об’єктів передачі електрики.

Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. Крім того, до міської влади Києва є претензії через майже повне невиконання необхідних кроків.

Також ми писали, що 9 жовтня росіяни вдарили по двох енергооб’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині.

За даними компанії, ввечері один об’єкт атакували "Шахеди", а вранці по іншому вдарив реактивний дрон, при цьому працівники не постраждали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ пункти незламності
Новини
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках