Три райони Києва розгортають "пункти незламності", там найважча ситуація зі світлом
У трьох районах Києва розгортають пункти незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найважча ситуація з електропостачанням у столиці. Відповідне доручення отримали очільники цих районів.
"Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети", - йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про численні пошкодження енергомережі та об’єктів передачі електрики.
Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. Крім того, до міської влади Києва є претензії через майже повне невиконання необхідних кроків.
Також ми писали, що 9 жовтня росіяни вдарили по двох енергооб’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині.
За даними компанії, ввечері один об’єкт атакували "Шахеди", а вранці по іншому вдарив реактивний дрон, при цьому працівники не постраждали.