У супермаркетах Одеси відкриють "пункти незламності": названі умови й список мереж
В Одесі, орієнтуючись на досвід попередніх років, сформували алгоритм дій під час можливих відключень електроенергії. "Пункти незламності" за потреби будуть навіть у супермаркетах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу міської влади "Одеса. Офіційно".
Як Одеса готується до зимового періоду
Громадянам розповіли, що в межах підготовки до зимового періоду перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов провів робочу нараду із представниками торговельних мереж (які працюють в місті).
Головна мета зустрічі - координація спільних дій для забезпечення базових потреб містян:
- у межах підготовки до зимового періоду;
- з огляду на можливі виклики у сфері енергетики.
В яких магазинах можуть відкрити "пункти незламності"
Повідомляється, що орієнтуючись на досвід попередніх років, в Одесі вже сформували алгоритм дій під час можливих відключень електроенергії.
Так, за потреби "пункти незламності" будуть функціонувати, зокрема, у магазинах мереж:
- "Таврія-В";
- "Обжора";
- "Копійка";
- "Точка";
- "Сільпо";
- "АТБ";
- "Варус";
- "Ідеал" та інших.
Уточнюється, що там "кожен одесит зможе підзарядити свої гаджети".
Тим часом знайти адресу найближчого комунального простору (де можна підзарядити смартфон і зігрітися взимку) можна онлайн - на мапі "пунктів незламності".
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Що відомо про умови для торговельних мереж
В межах підтримки суб'єктів господарювання, які долучаються до облаштування таких осередків ("пунктів незламності"), влада міста працює над тим, щоб збільшити компенсації:
- з 10 тисяч до 100 тисяч гривень - на часткове відшкодування вартості придбаного генератора;
- до 50 тисяч гривень - на забезпечення пальним.
Щоб отримати детальну інформацію щодо участі у програмі та подачі заявок, представникам малого та середнього бізнесу рекомендують звертатися до районних адміністрацій міста.
Які запаси повинні мати магазини і що радять людям
Окремо в межах проведеної зустрічі було опрацьоване питання підтримки необхідного обсягу товарів першої необхідності.
Зазначається, що торговельні мережі опрацьовують механізми щодо підтримання належного рівня запасів на складах і полицях:
- продуктів харчування тривалого зберігання;
- питної води.
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Насамкінець мешканцям міста нагадали, що завбачливість - запорука спокою.
Виходячи з цього, кожній родині рекомендували перевірити наявність власних побутових запасів:
- питної води;
- технічної води;
- базового набору продуктів тривалого зберігання.
Це "дозволить почуватися впевнено та затишно в будь-яку негоду чи під час тимчасових технічних перерв у енергопостачанні".
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