В супермаркетах Одессы откроют "пункты несокрушимости": названы условия и список сетей
В Одессе, ориентируясь на опыт предыдущих лет, сформировали алгоритм действий при возможных отключениях электроэнергии. "Пункты несокрушимости" при необходимости будут даже в супермаркетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала городских властей "Одеса. Офіційно".
Как Одесса готовится к зимнему периоду
Гражданам рассказали, что в рамках подготовки к зимнему периоду первый заместитель Одесского городского главы Александр Филатов провел рабочее совещание с представителями торговых сетей (работающих в городе).
Главная цель встречи - координация совместных действий для обеспечения базовых потребностей горожан:
- в рамках подготовки к зимнему периоду;
- учитывая возможные вызовы в сфере энергетики.
В каких магазинах могут открыть "пункты несокрушимости"
Сообщается, что, ориентируясь на опыт предыдущих лет, в Одессе уже сформировали алгоритм действий при возможных отключениях электроэнергии.
Так, при необходимости "пункты несокрушимости" будут функционировать, в частности, в магазинах сетей:
- "Таврія-В";
- "Обжора";
- "Копійка";
- "Точка";
- "Сільпо";
- "АТБ";
- "Варус";
- "Ідеал" и других.
Уточняется, что там "каждый одессит сможет подзарядить свои гаджеты".
Тем временем найти адрес ближайшего коммунального пространства (где можно подзарядить смартфон и согреться зимой) можно онлайн - на карте "пунктов несокрушимости".
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Что известно об условиях для торговых сетей
В рамках поддержки субъектов хозяйствования, которые присоединяются к обустройству таких центров ("пунктов несокрушимости"), власти города работают над тем, чтобы увеличить компенсации:
- с 10 тысяч до 100 тысяч гривен - на частичное возмещение стоимости приобретенного генератора;
- до 50 тысяч гривен - на обеспечение горючим.
Чтобы получить подробную информацию об участии в программе и подаче заявок, представителям малого и среднего бизнеса рекомендуют обращаться в районные администрации города.
Какие запасы должны иметь магазины и что советуют людям
Отдельно в рамках проведенной встречи был проработан вопрос поддержки необходимого объема товаров первой необходимости.
Отмечается, что торговые сети прорабатывают механизмы по поддержанию должного уровня запасов на складах и полках:
- продуктов питания длительного хранения;
- питьевой воды.
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В заключение жителям города напомнили, что предусмотрительность - залог покоя.
Исходя из этого, каждой семье рекомендовали проверить наличие собственных бытовых запасов:
- питьевой воды;
- технической воды;
- базового набора продуктов длительного хранения
Это "позволит чувствовать себя уверенно и уютно в любую непогоду или во время временных технических перерывов в энергоснабжении".
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