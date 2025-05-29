У Сумській області тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону, - ОВА

"Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися", - повідомив Григоров.

мапа Deep State

За його словами, ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється - десь ініціатива за українськими захисниками, десь противник проявляє активність, однак Сили оборони тримають стрій.

"Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам", - зазначив глава ОВА.

Він додав, що щоб посилити захист громадян і територій, ОВА спільно з військовими реалізує комплекс заходів для ефективної протидії ворогу.

"Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням - реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження. Разом із тим, мешканців прикордонних територій закликаю не зволікати з евакуацією. Це непросте рішення, але життя - найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою", - зазначив Григоров.

За його словами, за останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумської області.

"Шановні жителі області, прошу вас не піддаватися ворожим інформаційним впливам. Зберігайте пильність і довіряйте лише офіційним та перевіреним джерелам інформації",- закликав глава ОВА.