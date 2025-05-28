РФ готує прорив через Сумщину? Експерт оцінив, чи є загрози для обласного центру

Російська армія може намагатися повторити сценарій, подібний до того, що відбувався на Вовчанському напрямку, але тепер уже в межах Сумської області.

За його словами, противник втратив ефект раптовості, увійшовши на кілька кілометрів у так звану нейтральну зону між арміями. У цьому районі ворог намагається закріпитися, однак часто потрапляє під вогневі удари або змушений утримувати статичні позиції. Тимочко припустив, що аналогічна ситуація може скластися і в Сумській області.

Водночас він наголосив, що у політичному та інформаційному плані Росія намагатиметься максимально розкрутити ситуацію, демонструючи "геніальні успіхи" на цьому напрямку.

"Загрози для міста Суми не можна відкидати від слова "взагалі". Річ в тому, що крім FPV є набагато ширша номенклатура зброї, яка дозволяє бити по Сумах навіть на даному етапі. Те, що масовість ударів по Сумах може зрости, якщо противник буде просуватися у глиб українських територій - це звичайно зрозуміло, що чим ближче російська армія, а от же їхня артилерія до обласного центру, тим більше ризики", - каже Тимочко.

Окрему увагу експерт звернув на Юнаківку - населений пункт, який російські війська вже намагалися захопити марш-кидком у 2022 році. За його словами, цей населений пункт лежить на важливій магістралі, через яку раніше намагалися прорватися до Києва. Він не виключає, що РФ і нині не полишила подібних задумів.

Втім, Тимочко наголосив, що ситуація вже не та, що була у 2022 році: українські війська присутні в регіоні й мають достатню концентрацію сил. Він вважає хибною думку, що Росія зможе вільно реалізувати свої стратегічні плани без належного спротиву з боку України.

"Ризики того, що противник намагатиметься прориватися, – це однозначно так, і це вже видно зараз", - підсумував експерт.