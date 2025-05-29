В Сумской области продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы, - ОВА

В Сумской области по состоянию на вечер 29 мая продолжаются боевые действия на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Обстановка сложная, но контролируемая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Олега Григорова.
"По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться", - сообщил Григоров.
карта Deep State
По его словам, ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за украинскими защитниками, где-то противник проявляет активность, однако Силы обороны держат строй.
"Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам", - отметил глава ОВА.
Он добавил, что чтобы усилить защиту граждан и территорий, ОВА совместно с военными реализует комплекс мер для эффективного противодействия врагу.
"Я лично 24/7 на связи с военным командованием - реагируем на все изменения в обстановке оперативно и слаженно. Действуем на опережение. Вместе с тем, жителей приграничных территорий призываю не медлить с эвакуацией. Это непростое решение, но жизнь - высшая ценность. Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой", - отметил Григоров.
По его словам, за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумской области.
"Уважаемые жители области, прошу вас не поддаваться враждебным информационным воздействиям. Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации",- призвал глава ОВА.
Напомним, что еще в конце марта несколько западных СМИ сообщали о том, что войска РФ готовятся к новому военному наступлению на Украину.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь заявлял, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.
В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил, есть ли на сегодня угроза для Сум.
В то же время, как отметили в ГПСУ, Россия несколько месяцев накапливала силы в Курской области. В настоящее время их достаточно для наступления в Сумской области.
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