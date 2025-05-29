В Сумской области продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы, - ОВА

"По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться", - сообщил Григоров.

карта Deep State

По его словам, ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за украинскими защитниками, где-то противник проявляет активность, однако Силы обороны держат строй.

"Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что чтобы усилить защиту граждан и территорий, ОВА совместно с военными реализует комплекс мер для эффективного противодействия врагу.

"Я лично 24/7 на связи с военным командованием - реагируем на все изменения в обстановке оперативно и слаженно. Действуем на опережение. Вместе с тем, жителей приграничных территорий призываю не медлить с эвакуацией. Это непростое решение, но жизнь - высшая ценность. Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой", - отметил Григоров.

По его словам, за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумской области.

"Уважаемые жители области, прошу вас не поддаваться враждебным информационным воздействиям. Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации",- призвал глава ОВА.