У Сумській області сталося аварійне відключення світла

У Сумській області сьогодні ввечері, 1 листопада, сталося відключення світла. Тривають роботи над над відновленням електропостачання в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram .

В ОВА зазначили, що відключення електроенергії в області - аварійне.

"Аварійно-рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання", - передали в адміністрації.

Також мешканців області просять зберігати спокій. В ОВА наголосили, що "ситуація контрольована".

"Робиться все необхідне, щоби максимально швидко усунути причини знеструмлення", - додали в адміністрації

Російські обстріли об'єктів енергетики Сумської області

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти збільшили кількість ударів по енергетичних об'єктах у Сумській області, які обстрілюють практично регулярно, й завдають ударів по цілях у різних районах.

Так, наприклад, 28 жовтня російські загарбники завдали повітряних ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Сумської області. Постраждала енергетика у Конотопському районі.

Перед цим, 27 жовтня, росармія атакувала енергооб'єкти у Роменському районі Сумської області. А у ніч проти 27 жовтня в місті Суми зникло світло після російської атаки "Шахедами".

Також повідомлялося, що 21 жовтня окупанти завдали також авіаударів по об'єкту критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Тоді внаслідок обстрілу кілька населених пунктів лишилися без електроенергії.

Крім того, 20 жовтня, російські терористи вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Тоді в результаті обстрілу понад 100 населених пунктів Роменського району залишилися без світла.

А за день до цього, 19 жовтня, російські загарбники також атакували енергооб'єкт у регіоні - через удари в Сумській області вводили аварійні відключення світла.

Додамо, у ніч проти 19 жовтня російські окупанти вдарили КАБами і "Шахедами" по Шостці Сумської області - тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.