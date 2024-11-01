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В Сумской области произошло аварийное отключение света

Пятница 01 ноября 2024 23:07
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В Сумской области произошло аварийное отключение света Фото: в Сумской области из-за аварии произошло отключение света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Сумской области сегодня вечером, 1 ноября, произошло отключение света. Ведутся работы над восстановлением электроснабжения в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

В ОВА отметили, что отключение электроэнергии в области - аварийное.

"Аварийно-спасательные службы работают над восстановлением электроснабжения", - передали в администрации.

Также жителей области просят сохранять спокойствие. В ОВА подчеркнули, что "ситуация контролируемая".

"Делается все необходимое, чтобы максимально быстро устранить причины обесточивания", - добавили в администрации.

Российские обстрелы объектов энергетики Сумской области

Напомним, в последнее время российские оккупанты увеличили количество ударов по энергетическим объектам в Сумской области, которые обстреливают практически регулярно, и наносят удары по целям в разных районах.

Так, например, 28 октября российские захватчики нанесли воздушные удары по энергетическим объектам критической инфраструктуры Сумской области. Пострадала энергетика в Конотопском районе.

Перед этим, 27 октября, росармия атаковала энергообъекты в Роменском районе Сумской области. А в ночь на 27 октября в городе Сумы пропал свет после российской атаки "Шахедами".

Также сообщалось, что 21 октября оккупанты нанесли также авиаудары по объекту критической инфраструктуры Роменского района Сумской области. Тогда в результате обстрела несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Кроме того, 20 октября, российские террористы ударили по энергообъекту в Сумской области. Тогда в результате обстрела более 100 населенных пунктов Роменского района остались без света.

За день до этого, 19 октября, российские захватчики также атаковали энергообъект в регионе - из-за ударов в Сумской области вводили аварийные отключения света.

Добавим, в ночь на 19 октября российские оккупанты ударили КАБами и "Шахедами" по Шостке Сумской области - тогда были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

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Сумская область Отключения света
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