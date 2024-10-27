В Сумах зникло світло після атаки "Шахедів", - ЦПД

В ніч на 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Відключення відбулося після атаки РФ "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД).

"В Сумах зникло світло внаслідок атаки "Шахедів", також під атакою Київ. Зараз важко, Росія застосовує все, що може для ударів по тилу, окрім атак на фронті. Потрібно триматися разом", - написав він о 00:16.

Зазначимо, що в цей момент Росія продовжує атакувати Київ та інші регіони України дронами. Станом на 00:45, карта повітряних тривог виглядає таким чином.