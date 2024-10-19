РФ вночі атакувала Шостку: пошкоджені об'єкти енергетики і інфраструктури, семеро поранених
У ніч проти 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, семеро поранених, є відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"В ніч з 18 на 19 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "Шахеди" - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки, попередньо, поранення отримали семеро людей.
"Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби", - зазначили в ОВА.
Водночас електропостачання вже частково відновлено, але роботи тривають.
Атака РФ по Україні
В ніч на 19 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які РФ вкотре запустила по Україні. Зокрема, у Києві працювала ППО.
Пізніше стало відомо, що в ніч на 19 жовтня російські загарбники знову намагалися атакувати Київ дронами. Сили ППО збили усі БПЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є поранена.
Зранку в Україні також оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Вибухи лунали в Черкасах.
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