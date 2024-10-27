Удар РФ по енергооб'єктах у Сумській області: в ОВА розповіли подробиці

Російські війська в ніч на 27 жовтня атакували Сумську область. Під ударом опинилися енергооб'єкти у Роменському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"В ході протиповітряних боїв розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено три російських безпілотника", - додали в адміністрації.

"Сьогодні, 27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", - розповіли в адміністрації.

Обстріл РФ по Україні

Після 23:00 у Києві оголосили тривогу через загрозу атак російських безпілотників. У Києві лунали вибухи. У столиці працювала ППО.

Вже пізніше стало відомо, що в Сумах зникло світло. Відключення відбулося після атаки російськими "Шахедами".

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