Росіяни атакували енергооб'єкти критичної інфраструктури у Сумській області, - ОВА

Російські загарбники цієї ночі завдали повітряних ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Сумської області. Постраждала енергетика у Конотопському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram .

Зазначається, що для таких атак противник застосував дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед".

"Сьогодні, 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу “Шахед”", - йдеться в заяві ОВА.

В адміністрації уточнили, що наразі екстрені служби займаються ліквідуванням наслідків обстрілу, та тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи", - передали в ОВА.

Робота ППО в Сумській області

Що стосується відбиття повітряних атак цієї ночі, то у результаті роботи сил та засобів протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 російських "Шахедів".

"Всього, з початку року наші зенітники збили 406 російських безпілотників", - розповіли в Сумській ОВА.

Російські удари по енергетиці Сумської області

Зазначимо, останнім часом російські окупанти обстрілюють енергетичні об'єкти у Сумській області практично регулярно, й завдають ударів по цілях у різних районах.

Так, нагадаємо, що вчора вночі, 27 жовтня, росармія атакувала енергооб'єкти у Роменському районі Сумської області.

Додамо, у ніч проти 27 жовтня в місті Суми зникло світло після російської атаки "Шахедами".

Також повідомлялося, що 21 жовтня окупанти завдали також авіаударів по об'єкту критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Тоді внаслідок обстрілу кілька населених пунктів лишилися без електроенергії.

Перед тим, 20 жовтня, російські терористи вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Тоді в результаті обстрілу понад 100 населених пунктів Роменського району залишилися без світла.

А за день до цього, 19 жовтня, російські загарбники також атакували енергооб'єкт у регіоні - через удари в Сумській області вводили аварійні відключення світла.

А у ніч проти 19 жовтня російські окупанти вдарили КАБами і "Шахедами" по Шостці Сумської області - тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.