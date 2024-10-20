Зранку РФ вдарила по енергооб'єкту в Сумській області: 37 тисяч споживачів без світла
Вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
"Сьогодні вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумської області. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти)", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за даними енергетиків, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).
"Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю", - констатують в обленерго.
Обстріли Сумської області
Російські війська постійно обстрілюють Сумську область. Наприклад, 19 жовтня російські війська також атакували енергооб'єкт у Сумській області. Через цю атаку в Сумській області вводили аварійні відключення світла.
Зазначимо, у ніч на 19 жовтня росіяни атакували керованими авіабомбами та "Шахедами" Шостку Сумської області. Було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.
Крім того, окупанти обстріляли пожежну частину у Шостці, частково зруйнувавши будівлю. Через обстріл Шостки загалом 8 людей постраждали, серед них - рятувальники. Також одна людина загинула, її тіло знайшли під завалами однієї з будівель.
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