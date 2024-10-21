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У Сумській області через ворожий авіаудар кілька населених пунктів лишилися без світла

Понеділок 21 жовтня 2024 08:15
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У Сумській області через ворожий авіаудар кілька населених пунктів лишилися без світла Фото: через ворожий авіаудар у Сумській області зникло світло в кількох населених пунктах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі завдали авіаударів по об'єкту критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу кілька населених пунктів лишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Ворог продовжує атакувати Роменщину. Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району", - йдеться в заяві ОВА

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу кілька населених пунктів було знеструмлено.

Разом з тим триває робота аварійно-рятувальних служб для ліквідації наслідків. В ОВА розповіли, що "електропостачання відновлюється".

"Дякуємо нашим рятувальникам та енергетикам за мужність та професіоналізм", - додали в адміністрації.

Ворожа повітряна атака на Сумську область

Крім того, повідомляється, що протягом цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони у небі над Сумською областю були знищені чотири російські дрони-камікадзе типу “Шахед”.

"Наразі протиповітряні бої ще тривають. Підрозділи ППО продовжують відбивати авіаційну атаку ворога. Будьте уважні та обережні, не ігноруйте правила безпеки",- передали в ОВА.

Удари РФ по енергетиці Сумської області

Раніше повідомлялося, що вчора, 20 жовтня, російські терористи вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Тоді в результаті обстрілу понад 100 населених пунктів Роменського району залишилися без світла.

За день до цього, 19 жовтня, росармія також атакувала енергооб'єкт у регіоні - через удари в Сумській області вводили аварійні відключення світла.

А у ніч проти 19 жовтня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами та "Шахедами" по Шостці Сумської області - тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.

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Сумська область Авіаудари Відключеня світла
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