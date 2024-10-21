У Сумській області через ворожий авіаудар кілька населених пунктів лишилися без світла
Російські окупанти цієї ночі завдали авіаударів по об'єкту критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу кілька населених пунктів лишилися без електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"Ворог продовжує атакувати Роменщину. Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району", - йдеться в заяві ОВА
Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу кілька населених пунктів було знеструмлено.
Разом з тим триває робота аварійно-рятувальних служб для ліквідації наслідків. В ОВА розповіли, що "електропостачання відновлюється".
"Дякуємо нашим рятувальникам та енергетикам за мужність та професіоналізм", - додали в адміністрації.
Ворожа повітряна атака на Сумську область
Крім того, повідомляється, що протягом цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони у небі над Сумською областю були знищені чотири російські дрони-камікадзе типу “Шахед”.
"Наразі протиповітряні бої ще тривають. Підрозділи ППО продовжують відбивати авіаційну атаку ворога. Будьте уважні та обережні, не ігноруйте правила безпеки",- передали в ОВА.
Удари РФ по енергетиці Сумської області
Раніше повідомлялося, що вчора, 20 жовтня, російські терористи вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Тоді в результаті обстрілу понад 100 населених пунктів Роменського району залишилися без світла.
За день до цього, 19 жовтня, росармія також атакувала енергооб'єкт у регіоні - через удари в Сумській області вводили аварійні відключення світла.
А у ніч проти 19 жовтня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами та "Шахедами" по Шостці Сумської області - тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.
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