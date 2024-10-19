У Сумській області після атаки ввели аварійні відключення світла

У Сумській області зранку 19 жовтня ввели аварійні відключення світла. Вночі окупанти атакували об'єкти енергетики у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Також цієї ночі окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Чернігівської області.

Нагадаємо, що в ніч на 19 жовтня росіяни атакували керованими авіабомбами та "Шахедами" Шостку Сумської області. Були пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури.

Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

За вказівкою "Укренерго" о 8:57 у частині Сумської області запровадили аварійні відключення. Введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги.

Ситуація зі світлом

Російські війська продовжують обстріли української енергетики. Крім того, в Україну прийшло похолодання, що збільшує споживання електроенергії. Але відключення світла поки не прогнозуються.

Енергетики повідомляють, що майже завершили найбільшу в історії незалежної України ремонтну кампанію. Всі енергоблоки АЕС готові до зими.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна перед опалювальним сезоном заготовила 12,2 млрд куб. м газу, а також 3,1 млн тонн вугілля. Він вважає, що цього достатньо для зими.

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