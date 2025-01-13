У Сумській області 185 населених пунктів залишилися без світла через атаку РФ

Обстріл Сум та області

Нагадаємо, нещодавно глава Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки.

Зокрема, ввечері 12 січня російські терористи завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.

Також повідомлялося, що 5 січня РФ завдала удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади.

За день до цього війська РФ скинули бомбу на багатоповерхівку у Сумській області. Через ворожий удар були поранені 10 людей.

А 3 січня російські терористи атакували Суми дроном "Шахед" зі шрапнеллю.

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