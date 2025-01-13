У Сумській області 185 населених пунктів залишилися без світла через атаку РФ

Російській війська у понеділок, 13 січня, атакували критичну інфраструктуру у Сумській області. Внаслідок падіння дрона без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Сьогодні, 13 січня російський безпілотник впав на території об'єкта критичної інфраструктури Путивльської громади. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Водночас без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів.
В ОВА зазначили, що наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.
Нагадаємо, нещодавно глава Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки.
Зокрема, ввечері 12 січня російські терористи завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.
Також повідомлялося, що 5 січня РФ завдала удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади.
За день до цього війська РФ скинули бомбу на багатоповерхівку у Сумській області. Через ворожий удар були поранені 10 людей.
А 3 січня російські терористи атакували Суми дроном "Шахед" зі шрапнеллю.
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