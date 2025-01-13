RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Сумской области 185 населенных пунктов остались без света из-за атаки РФ

Фото: в Сумской области 185 населенных пунктов остались без света из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в понедельник, 13 января, атаковали критическую инфраструктуру в Сумской области. В результате падения дрона без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"Сегодня, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

В то же время без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов.

В ОВА отметили, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

 

Обстрел Сум и области

Напомним, недавно глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Враг применяет новые средства атаки.

В частности, вечером 12 января российские террористы нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру в Сумах. На территории объекта произошел пожар.

Также сообщалось, что 5 января РФ нанесла удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины.

За день до этого войска РФ сбросили бомбу на многоэтажку в Сумской области. Из-за вражеского удара были ранены 10 человек.

А 3 января российские террористы атаковали Сумы дроном "Шахед" со шрапнелью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСумская областьАтака дроновЭлектроэнергияОтключения света