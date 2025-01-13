В Сумской области 185 населенных пунктов остались без света из-за атаки РФ

Обстрел Сум и области

Напомним, недавно глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Враг применяет новые средства атаки.

В частности, вечером 12 января российские террористы нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру в Сумах. На территории объекта произошел пожар.

Также сообщалось, что 5 января РФ нанесла удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины.

За день до этого войска РФ сбросили бомбу на многоэтажку в Сумской области. Из-за вражеского удара были ранены 10 человек.

А 3 января российские террористы атаковали Сумы дроном "Шахед" со шрапнелью.

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