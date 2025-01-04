Удар по багатоповерхівці в Сумській області: кількість постраждалих зросла вдвічі
Військові Російської Федерації скинули бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області. Наразі відомо про 10 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Рятувальники зауважили, що внаслідок російського удару у селищі Свеса Шосткинського району пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 14 людей та врятувати бабусю.
"Ворожий удар по житловому сектору росіяни нанесли сьогодні в другій половині дня. В результаті атаки зруйновано під’їзд з п’ятого по перший поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. Всього пошкоджено 4 багатоквартирних будинки", - пояснили в ДСНС.
За попередньою інформацією, травмовано 10 людей, з них 2 дитини. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні та пошукові роботи. На місці прильоту функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.
Нагадаємо, що сьогодні вдень РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області.
Зауважимо, що російські війська з початку масштабного вторгнення в Україну атакують Сумську область. Найбільше від обстрілів страждають прикордонні райони.
Однак, 3 січня російська армія атакувала дроном Суми. Росіяни використали "Шахеди" зі шрапнеллю.
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