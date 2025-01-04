РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області: під завалами можуть бути люди

Фото: РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області 4 січня (t.me/Sumy_news_ODA)

Росія скинула бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області 4 січня. Серед поранених є діти, також люди можуть бути під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 4 січня, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні. Серед поранених є діти Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку. "Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина", - зазначили в адміністрації. Руйнування та люди під завалами Наразі відомо, що ударом зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. "Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди", - кажуть в ОВА. Наслідки скиду КАБа на багатоповерхівку у Сумській області (t.me/Sumy_news_ODA)