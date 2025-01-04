Окупанти вдарили по Сумській області "Шахедом" зі шрапнеллю
Російська армія 3 січня атакувала Сумську область дронами. Росіяни використали "Шахеди" зі шрапнеллю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови Сумської громади Артема Кобзаря в Telegram.
Він зазначив, що загарбники атакували населений пункт Піщане. "Шахед", який влучив, був заряджений шрапнеллю.
Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п'ять будинків у Піщаному. Зараз там працює штаб з ліквідації наслідків атаки.
Варто зазначити, що шрапнель - артилерійський снаряд з уражаючими елементами. Фактично це снаряд, який "начинений" кулями. Коли він розривається, менші елементи розлітаються, вражаючи більшу територію.
Росіяни не вперше атакують Суми та область дронами зі шрапнеллю. Подібний випадок був зафіксований у листопаді 2024 року.
Удар по Сумах та області
Російські війська завдали авіаційного удару по місту Суми у п'ятницю, 3 січня. Ворожий дрон влучив у приватний сектор.
Також повідомлялося, що у Сумській громаді ушкоджено приватний житловий будинок внаслідок падіння уламків "Шахеда".
Загалом минулої доби у Сумській області знищили 17 російських дронів.
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