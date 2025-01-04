Окупанти вдарили по Сумській області "Шахедом" зі шрапнеллю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови Сумської громади Артема Кобзаря в Telegram.

Він зазначив, що загарбники атакували населений пункт Піщане. "Шахед", який влучив, був заряджений шрапнеллю.

Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п'ять будинків у Піщаному. Зараз там працює штаб з ліквідації наслідків атаки.

Варто зазначити, що шрапнель - артилерійський снаряд з уражаючими елементами. Фактично це снаряд, який "начинений" кулями. Коли він розривається, менші елементи розлітаються, вражаючи більшу територію.

Росіяни не вперше атакують Суми та область дронами зі шрапнеллю. Подібний випадок був зафіксований у листопаді 2024 року.