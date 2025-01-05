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Росіяни завдали удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади, - ОВА

Неділя 05 січня 2025 19:15
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Росіяни завдали удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади, - ОВА Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у неділю, 5 січня, російські окупанти атакували Сумську громаду. Ворог завдав удару дронами типу "Шахед" по інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"5 січня ворог вдарив "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади. Попередньо, люди не постраждали На місці працюють всі необхідні служби.Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у проміжку з 17:00 до 18:00 ЗМІ писали про три вибухи у Сумах.

Додатково в ОВА закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, сьогодні голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив в ефірі телемарафону, що обстріли регіону зросли вчетверо, порівняно з минулим роком. За його словами, ворог застосовує нові засоби атаки. Зокрема, понад 130 FPV-дронів, чого минулого року не було зовсім.

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