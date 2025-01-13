Росіяни завдали ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах, сталася пожежа
Російські загарбники ввечері 12 січня завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру (ОДЦ) в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Головне управленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області (ГУ ДСНС у Сумській області) та Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Надзвичайники розповіли, що під дронову атаку потрапив також житловий сектор міста.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
У ДСНС поінформували, що працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами.
"Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено", розповіли надзвичайники.
Також у ДСНС показали відео та фото наслідків ворожої атаки на місто Суми.
Наслідки дронової атаки на Суми ввечері 12 січня, де сталася пожежа в оздоровчому дитячому центрі (фото: sm.dsns.gov.ua)
Між тим в Сумській ОВА кажуть, що пожежа на території ОДЦ Сумської громади сталася внаслідок падіння уламків російського безпілотника.
"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в адміністрації.
Удари окупантів по Сумах та області
Нагадаємо, російські загарбники регулярно обстрілюють територію Сумської області з початку широкомасштабного вторгення в Україну.
Особливо страждають прикордонні території регіону, проте ворог також у минулому розі суттєво посилив удари також і саме по Сумах.
Нещодавно глава Сумьскої ОВА Володимир Артюх заявив, що обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Чиновник додав, що ворог застосовує нові засоби атаки.
Також повідомлялося, що 5 січня росармія завдала удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади.
За день до цього війська РФ скинули бомбу на багатоповерхівку у Сумській області. Через ворожий удар були поранені 10 людей.
А 3 січня російські терористи атакували Суми дроном "Шахед" зі шрапнеллю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.