ua en ru
Пн, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни завдали ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах, сталася пожежа

Суми, Понеділок 13 січня 2025 00:35
UA EN RU
Росіяни завдали ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах, сталася пожежа Фото: у Сумах через удар БПЛА сталася пожежа в оздоровчому дитячому центрі (sm.dsns.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники ввечері 12 січня завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру (ОДЦ) в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Головне управленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області (ГУ ДСНС у Сумській області) та Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Надзвичайники розповіли, що під дронову атаку потрапив також житловий сектор міста.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У ДСНС поінформували, що працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами.

"Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено", розповіли надзвичайники.

Також у ДСНС показали відео та фото наслідків ворожої атаки на місто Суми.

Наслідки дронової атаки на Суми ввечері 12 січня, де сталася пожежа в оздоровчому дитячому центрі (фото: sm.dsns.gov.ua)

Між тим в Сумській ОВА кажуть, що пожежа на території ОДЦ Сумської громади сталася внаслідок падіння уламків російського безпілотника.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в адміністрації.

Удари окупантів по Сумах та області

Нагадаємо, російські загарбники регулярно обстрілюють територію Сумської області з початку широкомасштабного вторгення в Україну.

Особливо страждають прикордонні території регіону, проте ворог також у минулому розі суттєво посилив удари також і саме по Сумах.

Нещодавно глава Сумьскої ОВА Володимир Артюх заявив, що обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Чиновник додав, що ворог застосовує нові засоби атаки.

Також повідомлялося, що 5 січня росармія завдала удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади.

За день до цього війська РФ скинули бомбу на багатоповерхівку у Сумській області. Через ворожий удар були поранені 10 людей.

А 3 січня російські терористи атакували Суми дроном "Шахед" зі шрапнеллю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Пожежа Атака дронів
NEWS
"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР
"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію