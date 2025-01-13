У Сумській області 185 населених пунктів залишилися без світла через атаку РФ

Російській війська у понеділок, 13 січня, атакували критичну інфраструктуру у Сумській області. Внаслідок падіння дрона без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

В ОВА зазначили, що наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

Водночас без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів.

"Сьогодні, 13 січня російський безпілотник впав на території об'єкта критичної інфраструктури Путивльської громади. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Сум та області

Нагадаємо, нещодавно глава Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки.

Зокрема, ввечері 12 січня російські терористи завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.

Також повідомлялося, що 5 січня РФ завдала удар "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади.

За день до цього війська РФ скинули бомбу на багатоповерхівку у Сумській області. Через ворожий удар були поранені 10 людей.

А 3 січня російські терористи атакували Суми дроном "Шахед" зі шрапнеллю.

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