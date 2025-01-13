В Сумской области 185 населенных пунктов остались без света из-за атаки РФ
Российские войска в понедельник, 13 января, атаковали критическую инфраструктуру в Сумской области. В результате падения дрона без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"Сегодня, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
В то же время без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов.
В ОВА отметили, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.
Обстрел Сум и области
Напомним, недавно глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Враг применяет новые средства атаки.
В частности, вечером 12 января российские террористы нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру в Сумах. На территории объекта произошел пожар.
Также сообщалось, что 5 января РФ нанесла удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины.
За день до этого войска РФ сбросили бомбу на многоэтажку в Сумской области. Из-за вражеского удара были ранены 10 человек.
А 3 января российские террористы атаковали Сумы дроном "Шахед" со шрапнелью.
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