Фото: в Сумской области 185 населенных пунктов остались без света из-за атаки РФ (Getty Images)

Российские войска в понедельник, 13 января, атаковали критическую инфраструктуру в Сумской области. В результате падения дрона без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.