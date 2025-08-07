У сукні за 22 тисячі від Еліни Світоліної: зірка "Пліткарки" зачарувала модним образом (фото)

Келлі Резерфорд обрала сукню BevzaxSvitolina

Акторка, відома за ролями в серіалах "Пліткарка" та "Район Меллроуз" блиснула модним образом у своєму профілі в Instagram. Традиційно вона показала черговий лук у ліфті.

Цього разу для виходу в люди знаменитість вдягла сукню "Еліна" в чистому білому кольорі, яка створена в стилі поло.

Резерфорд підтримала український бренд (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Білосніжна палітра сукні відсилає до елегантного дрес-коду Вімблдону, а силует підкреслює силу та впевненість жінки.

Сукня виготовлена зі 100% бавовни, поєднує лаконічність і вишуканість.

Доповнила зірка образ босоніжками, сонцезахисними окулярами та чорною сумкою.

Келлі Резерфорд в сукні "Еліна" (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Скільки коштує сукня BevzaxSvitolina

Вартість модного наряду сягає 22 500 гривень. У колаборації зі Світоліною також є благодійна мета. Частина коштів з продажу буде спрямована на стипендії для молодих українських тенісистів.

Що відомо про співпрацю Bevza та Світоліної

Українська тенісистка стала співавтором нової колекції жіночого одягу, яку презентували у червні цього року.

Окрім сукні "Еліна", в капсулі можна знайти жилет ручної роботи з ромбоподібним візерунком, широкі штани білого кольору, фірмовий бант та бавовняну панаму з монограмою.

Мінімалізм та елегантність є основою українського бренду, який здобув світове визнання. І у колекції з тенісисткою ця тенденція продовжується.

Нагадаємо, Келлі Резерфорд не вперше приміряє українське. Раніше вона зачарувала образом від Gunia Project.

Також акторка обирала одяг брендів KULAKOVSKY та BAZHANE BTQ.