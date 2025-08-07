У сукні за 22 тисячі від Еліни Світоліної: зірка "Пліткарки" зачарувала модним образом (фото)

Зірка "Пліткарки" Келлі Резерфорд знову підтримала українську моду. Цього разу вона з'явилася у вбранні від українського бренду Bevza, створеному у колаборації з тенісисткою Еліною Світоліною.
РБК-Україна розповідає, яким образом підкорила акторка та що відомо про сукню з колекції BevzaxSvitolina.
Акторка, відома за ролями в серіалах "Пліткарка" та "Район Меллроуз" блиснула модним образом у своєму профілі в Instagram. Традиційно вона показала черговий лук у ліфті.
Цього разу для виходу в люди знаменитість вдягла сукню "Еліна" в чистому білому кольорі, яка створена в стилі поло.
Білосніжна палітра сукні відсилає до елегантного дрес-коду Вімблдону, а силует підкреслює силу та впевненість жінки.
Сукня виготовлена зі 100% бавовни, поєднує лаконічність і вишуканість.
Доповнила зірка образ босоніжками, сонцезахисними окулярами та чорною сумкою.
Вартість модного наряду сягає 22 500 гривень. У колаборації зі Світоліною також є благодійна мета. Частина коштів з продажу буде спрямована на стипендії для молодих українських тенісистів.
Українська тенісистка стала співавтором нової колекції жіночого одягу, яку презентували у червні цього року.
Окрім сукні "Еліна", в капсулі можна знайти жилет ручної роботи з ромбоподібним візерунком, широкі штани білого кольору, фірмовий бант та бавовняну панаму з монограмою.
Мінімалізм та елегантність є основою українського бренду, який здобув світове визнання. І у колекції з тенісисткою ця тенденція продовжується.
Нагадаємо, Келлі Резерфорд не вперше приміряє українське. Раніше вона зачарувала образом від Gunia Project.
Також акторка обирала одяг брендів KULAKOVSKY та BAZHANE BTQ.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Келлі Резерфорд, сайт BEVZA.