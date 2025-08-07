UA

У сукні за 22 тисячі від Еліни Світоліної: зірка "Пліткарки" зачарувала модним образом (фото)

Келлі Резерфорд у сукні з колекції Bevza та Світоліна (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірка "Пліткарки" Келлі Резерфорд знову підтримала українську моду. Цього разу вона з'явилася у вбранні від українського бренду Bevza, створеному у колаборації з тенісисткою Еліною Світоліною.

РБК-Україна розповідає, яким образом підкорила акторка та що відомо про сукню з колекції BevzaxSvitolina.

Келлі Резерфорд обрала сукню BevzaxSvitolina

Акторка, відома за ролями в серіалах "Пліткарка" та "Район Меллроуз" блиснула модним образом у своєму профілі в Instagram. Традиційно вона показала черговий лук у ліфті.

Цього разу для виходу в люди знаменитість вдягла сукню "Еліна" в чистому білому кольорі, яка створена в стилі поло.

Резерфорд підтримала український бренд (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Білосніжна палітра сукні відсилає до елегантного дрес-коду Вімблдону, а силует підкреслює силу та впевненість жінки. 

Сукня виготовлена зі 100% бавовни, поєднує лаконічність і вишуканість. 

Доповнила зірка образ босоніжками, сонцезахисними окулярами та чорною сумкою.

Келлі Резерфорд в сукні "Еліна" (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Скільки коштує сукня BevzaxSvitolina

Вартість модного наряду сягає 22 500 гривень. У колаборації зі Світоліною також є благодійна мета. Частина коштів з продажу буде спрямована на стипендії для молодих українських тенісистів.

Що відомо про співпрацю Bevza та Світоліної

Українська тенісистка стала співавтором нової колекції жіночого одягу, яку презентували у червні цього року.

Окрім сукні "Еліна", в капсулі можна знайти жилет ручної роботи з ромбоподібним візерунком, широкі штани білого кольору, фірмовий бант та бавовняну панаму з монограмою.

Мінімалізм та елегантність є основою українського бренду, який здобув світове визнання. І у колекції з тенісисткою ця тенденція продовжується.

Нагадаємо, Келлі Резерфорд не вперше приміряє українське. Раніше вона зачарувала образом від Gunia Project.

Також акторка обирала одяг брендів KULAKOVSKY та BAZHANE BTQ.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Келлі Резерфорд, сайт BEVZA.

