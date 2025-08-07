5 модних трендів серпня 2025: що носити в останні спекотні дні літа
Серпень 2025 року тішить модними рішеннями, в яких поєднуються комфорт і стиль. Цього місяця в тренді легкі тканини, яскраві акценти та нестандартні силуети.
Штани капрі
Повернення 2000-х триває, і капрі - яскраве тому підтвердження. Ці укорочені штани до середини литки знову в моді, особливо в обтислому або спортивному крої.
Білі капрі (фото: instagram.com/styledsara)
З чим носити:
- об'ємний піджак оверсайз + човники або мюлі на підборах
- укорочений топ або сорочка на зав'язках
- спортивна майка + балетки або кросівки.
Порада: вибирайте однотонні або шкіряні моделі для більш витонченого образу.
Капрі - тренд літа й осені 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)
Масивні браслети
Біжутерія знову стає заявою, а не фоном. Масивні браслети - особливо в золоті - поєднуються з мінімалістичним одягом і підкреслюють зап'ястя.
З чим носити:
- проста сукня-футляр або комбінезон
- тотал лук у нейтральних відтінках (білий, чорний, беж)
- сорочка із закатаними рукавами + джинси.
Порада: носіть по два-три браслети на одному зап'ясті - багатошаровість працює на ефектність.
Масивні браслети в моді (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Принт у горошок
У 2025 році ретро знову на піку популярності. Горошок - особливо великий або асиметричний - додає романтики та вінтажного шику. Актуальний у чорно-білій гамі або контрастних поєднаннях (червоний/білий, синій/білий).
Спідниця з принтом у горошок (фото: instagram.com/annelauremais)
З чим носити:
- спідниця в горошок + біла футболка + сандалі
- сукня в горошок + платформа або мюлі
- топ із принтом + джинси-карго.
Порада: уникайте повністю "вінтажного" образу, щоб не виглядати навмисно. Сучасне взуття та аксесуари врятують лук.
Горошок у трендах літа 2025 (фото: instagram.com/emmaleger)
Хустка на поясі
Тренд, який виглядає просто, але додає образу родзинку. Шовкова або бавовняна хустка замість ременя - на джинси, спідницю або навіть поверх сукні.
Трендовий прийом на літо 2025 (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)
З чим носити:
- джинси з високою посадкою + біла сорочка
- літня сукня + хустка замість ременя + сандалі
- спідниця міді + майка + хустка на стегнах.
Порада: вибирайте яскравий принт або монохром під колір взуття або сумки.
Шовкова хустка - тренд сезону (фото: instagram.com/chrystelleeriksberger)
Штани "Аладдіни"
Зручність + стиль = головний тренд сезону. Вільні, хвилясті штани з легких тканин підкреслюють розслаблений силует і відмінно підходять для спеки.
З чим носити:
- короткий топ + сандалі або шльопанці
- мінімалістичний жилет або бандо
- тонкий ремінь + сумка через плече.
Порада: додайте великі сережки або браслет, щоб збалансувати об'єм у нижній частині образу.
Штани "Аладдіни" на піку популярності влітку (фото: instagram.com/johannalager)
