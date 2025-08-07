5 модних трендів серпня 2025: що носити в останні спекотні дні літа

Серпень 2025 року тішить модними рішеннями, в яких поєднуються комфорт і стиль. Цього місяця в тренді легкі тканини, яскраві акценти та нестандартні силуети.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Штани капрі

Повернення 2000-х триває, і капрі - яскраве тому підтвердження. Ці укорочені штани до середини литки знову в моді, особливо в обтислому або спортивному крої.

Білі капрі (фото: instagram.com/styledsara)

З чим носити:

об'ємний піджак оверсайз + човники або мюлі на підборах

укорочений топ або сорочка на зав'язках

спортивна майка + балетки або кросівки.

Порада: вибирайте однотонні або шкіряні моделі для більш витонченого образу.

Капрі - тренд літа й осені 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)

Масивні браслети

Біжутерія знову стає заявою, а не фоном. Масивні браслети - особливо в золоті - поєднуються з мінімалістичним одягом і підкреслюють зап'ястя.

З чим носити:

проста сукня-футляр або комбінезон

тотал лук у нейтральних відтінках (білий, чорний, беж)

сорочка із закатаними рукавами + джинси.

Порада: носіть по два-три браслети на одному зап'ясті - багатошаровість працює на ефектність.

Масивні браслети в моді (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Принт у горошок

У 2025 році ретро знову на піку популярності. Горошок - особливо великий або асиметричний - додає романтики та вінтажного шику. Актуальний у чорно-білій гамі або контрастних поєднаннях (червоний/білий, синій/білий).

Спідниця з принтом у горошок (фото: instagram.com/annelauremais)

З чим носити:

спідниця в горошок + біла футболка + сандалі

сукня в горошок + платформа або мюлі

топ із принтом + джинси-карго.

Порада: уникайте повністю "вінтажного" образу, щоб не виглядати навмисно. Сучасне взуття та аксесуари врятують лук.

Горошок у трендах літа 2025 (фото: instagram.com/emmaleger)

Хустка на поясі

Тренд, який виглядає просто, але додає образу родзинку. Шовкова або бавовняна хустка замість ременя - на джинси, спідницю або навіть поверх сукні.

Трендовий прийом на літо 2025 (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

З чим носити:

джинси з високою посадкою + біла сорочка

літня сукня + хустка замість ременя + сандалі

спідниця міді + майка + хустка на стегнах.

Порада: вибирайте яскравий принт або монохром під колір взуття або сумки.

Шовкова хустка - тренд сезону (фото: instagram.com/chrystelleeriksberger)

Штани "Аладдіни"

Зручність + стиль = головний тренд сезону. Вільні, хвилясті штани з легких тканин підкреслюють розслаблений силует і відмінно підходять для спеки.

З чим носити:

короткий топ + сандалі або шльопанці

мінімалістичний жилет або бандо

тонкий ремінь + сумка через плече.

Порада: додайте великі сережки або браслет, щоб збалансувати об'єм у нижній частині образу.

Штани "Аладдіни" на піку популярності влітку (фото: instagram.com/johannalager)