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Як носити денім влітку: MamaRika задає тренди (фото)

Середа 06 серпня 2025 15:50
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Як носити денім влітку: MamaRika задає тренди (фото) MamaRika показала, як носити денім стильно (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка MamaRika показала на власному прикладі, як стильний образ може підняти настрій. Останні дні вона почувалася на межі, але вдало підібраний модний лук із деніму повернув впевненість та зарядив енергією.

РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості розповідає, як стильно носити одяг з деніму і випромінювати легкість навіть у найскладніші дні.

Як MamaRika носить максіспідницю з деніму

Артистка довела, що модний лук - справжня терапія, а джинсова максіспідниця може стати головним елементом літнього гардероба. На фото, опублікованому в Instagram-stories, вона позує у місті в стильному образі.

"Сьогодні встала, послала депресуху, вдягнула юбчулю і пішла жити це життя", - поділилася вона.

Артистка обрала блакитну максіспідницю з високим розрізом, яку доповнив пояс-ланцюжок. На верх вона накинула короткий білий топ з принтом і червоними акцентами по краях, який гармонійно поєднується з кольором кедів.

Завершує комбінацію стильна маленька сумочка з деніму в тон спідниці, яку MamaRika тримає в руці. Ідеальна деталь для літнього образу.

Як носити денім влітку: MamaRika задає тренди (фото)Як стильно носити джинсову спідницю (фото: instagram.com/mamarika_official)

Вийшов контрастний та водночас елегантний образ, який ідеально підходить для вуличної прогулянки або повсякденних справ.

Спідниця у такій довжині забезпечує комфорт, а високий розріз - свободу рухів і додаткову вентиляцію. Саме такі речі - мастхев у літньому гардеробі.

Як носити денім влітку, щоб бути в тренді

  • Обирайте світлий денім. Він не притягує сонце, як темний, і має свіжіший вигляд.
  • Віддавайте перевагу "вільним" силуетам. Це можуть бути максіспідниці, шорти-кльош чи сарафани.
  • Комбінуйте з відкритим верхом. Топи, майки або легкі сорочки створять баланс і не дадуть перегрітися.
  • Додавайте акценти. Сумочки, пояси, ланцюжки дозволяють створити стильний та унікальний образ.
  • Грайте з кольором. Поєднуйте денім з яскравим взуттям або аксесуарами, як у MamaRika.

Як носити денім влітку: MamaRika задає тренди (фото)Що носить MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Образ співачки вкотре нагадує про важливість експериментів в стилі. Не бійтеся додавати у щоденний лук трохи зухвалості.

Співачка показала, що навіть у момент, коли тебе "накриває", мода здатна врятувати, стати джерелом натхнення і самовираження.

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