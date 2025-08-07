В платье за 22 тысячи от Элины Свитолиной: звезда "Сплетницы" очаровала модным образом (фото)

Звезда "Сплетницы" Келли Резерфорд снова поддержала украинскую моду. На этот раз она появилась в наряде от украинского бренда Bevza, созданном в коллаборации с теннисисткой Элиной Свитолиной.
РБК-Украина рассказывает, каким образом покорила актриса и что известно о платье из коллекции BevzaxSvitolina.
Актриса, известная по ролям в сериалах "Сплетница" и "Район Меллроуз" блеснула модным образом в своем профиле в Instagram. Традиционно она показала очередной лук в лифте.
На этот раз для выхода в люди знаменитость надела платье "Элина" в чистом белом цвете, которое создано в стиле поло.
Белоснежная палитра платья отсылает к элегантному дресс-коду Уимблдона, а силуэт подчеркивает силу и уверенность женщины.
Платье изготовлено из 100% хлопка, сочетает лаконичность и изысканность.
Дополнила звезда образ босоножками, солнцезащитными очками и черной сумкой.
Стоимость модного наряда достигает 22 500 гривен. У коллаборации со Свитолиной также есть благотворительная цель. Часть средств с продажи будет направлена на стипендии для молодых украинских теннисистов.
Украинская теннисистка стала соавтором новой коллекции женской одежды, которую презентовали в июне этого года.
Кроме платья "Элина", в капсуле можно найти жилет ручной работы с ромбовидным узором, широкие брюки белого цвета, фирменный бант и хлопковую панаму с монограммой.
Минимализм и элегантность являются основой украинского бренда, который получил мировое признание. И в коллекции с теннисисткой эта тенденция продолжается.
Напомним, Келли Резерфорд не впервые примеряет украинское. Ранее она очаровала образом от Gunia Project.
Также актриса выбирала одежду брендов KULAKOVSKY и BAZHANE BTQ.
