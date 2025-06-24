Зірка "Пліткарки" показала, як ефектно носити українське вбрання (фото)

Українські бренди продовжують підкорювати голлівудських зірок. Так, днями Келлі Разерфорд із серіалів "Пліткарка" та "Район Мелроуз" вразила появою в стильному образі від модного бренду Gunia Project.

Як стильно носити українське, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram акторки.

Сучасна класика в білому

На опублікованих фото зірка позує в ліфті у total white look. Для виходу у світ вона поєднала об’ємну сорочку українського бренду, штани від Heidi Merrick та витончені мюлі Anny Nord. Вийшов стильний і стриманий образ.

Келлі Разерфорд в стильному total white (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Етнічна елегантність

Особливе захоплення викликав другий образ. Тут Келлі вже додала етнічні мотиви завдяки вишитій сукні-фартуху від Gunia Project.

Кожна з речей вартує понад 9 тисяч гривень, а на створення фартуха доведеться чекати до місяця.

Особливого акценту додали великі білі окуляри та зібране волосся. Образ вдало поєднав сучасність та традиції.

Келлі Разерфорд в одязі від Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Як відреагували в мережі

Користувачі з захопленням оцінили модний образ в українському стилі. Акторку засипали компліментами.

"Дорога Келлі, дякуємо за підтримку українських брендів!"

"Яка гарна стилізація".

"Дякую, що вдягла українське вбрання. Дякую, що підтримуєш українські бренди".

"Вау, вам дуже пасує".

"Ви виглядаєте приголомшливо!"

"Завжди неперевершена!"

Не змовчав і сам бренд одягу. В коментарі вони висловили захват від образів знаменитості.

"Ви виглядаєте абсолютно приголомшливо. Це справжня радість бачити вас у наших виробах! Дякуємо за вашу підтримку, вона так багато для нас значить", - написали представники модного дому.

Що відомо про бренд Gunia Project

Український бренд був заснований у 2019 році Марією Гаврилюк і Наталею Каменською. Його назва походить гуцульської шуби "гуні" - це перше, що було створено в межах проєкту.

Сьогодні модний дім займається виробництвом виняткових речей на основі української та світової культур. Відомий дизайнерськими речами, які поєднують традиції та сучасність.