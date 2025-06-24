Зірка "Пліткарки" показала, як ефектно носити українське вбрання (фото)
Українські бренди продовжують підкорювати голлівудських зірок. Так, днями Келлі Разерфорд із серіалів "Пліткарка" та "Район Мелроуз" вразила появою в стильному образі від модного бренду Gunia Project.
Як стильно носити українське, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram акторки.
Сучасна класика в білому
На опублікованих фото зірка позує в ліфті у total white look. Для виходу у світ вона поєднала об’ємну сорочку українського бренду, штани від Heidi Merrick та витончені мюлі Anny Nord. Вийшов стильний і стриманий образ.
Келлі Разерфорд в стильному total white (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Етнічна елегантність
Особливе захоплення викликав другий образ. Тут Келлі вже додала етнічні мотиви завдяки вишитій сукні-фартуху від Gunia Project.
Кожна з речей вартує понад 9 тисяч гривень, а на створення фартуха доведеться чекати до місяця.
Особливого акценту додали великі білі окуляри та зібране волосся. Образ вдало поєднав сучасність та традиції.
Келлі Разерфорд в одязі від Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Як відреагували в мережі
Користувачі з захопленням оцінили модний образ в українському стилі. Акторку засипали компліментами.
- "Дорога Келлі, дякуємо за підтримку українських брендів!"
- "Яка гарна стилізація".
- "Дякую, що вдягла українське вбрання. Дякую, що підтримуєш українські бренди".
- "Вау, вам дуже пасує".
- "Ви виглядаєте приголомшливо!"
- "Завжди неперевершена!"
Не змовчав і сам бренд одягу. В коментарі вони висловили захват від образів знаменитості.
"Ви виглядаєте абсолютно приголомшливо. Це справжня радість бачити вас у наших виробах! Дякуємо за вашу підтримку, вона так багато для нас значить", - написали представники модного дому.
Що відомо про бренд Gunia Project
Український бренд був заснований у 2019 році Марією Гаврилюк і Наталею Каменською. Його назва походить гуцульської шуби "гуні" - це перше, що було створено в межах проєкту.
Сьогодні модний дім займається виробництвом виняткових речей на основі української та світової культур. Відомий дизайнерськими речами, які поєднують традиції та сучасність.
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