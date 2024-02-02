Зірка "Пліткарки" показалася у стильному одязі від українських брендів: скільки коштують "луки" (фото)

Відома актриса Келлі Резерфорд, яка грала маму Сирени у серіалі "Пліткарка", продемонструвала стильні наряди. Зірка приміряла трендову дублянку від українського бренду. Мало того, згодом вона показала шубку, який теж зробили українці.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки Резерфорд та брендів KULAKOVSKY й BAZHANE BTQ.

Як виглядає "лук" з дублянкою від зірки "Пліткарки"

Актриса опублікована новий допис та показала свій наряд, позуючи перед дзеркалом у ліфті. Резерфорд приміряла багатошаровий "лук" - білі прямі джинси, сірий гольф та в'язаний светр. Також вона доповнила свій образ стильними окулярами й чоботами.

Але головна "родзинка" усього наряду - стильна дублянка. Вже декілька сезонів цей варіант верхнього одягу не виходить з моди.

Зірка "Пліткарки" показала, як носити трендову дублянку (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Актриса зробила позначку й показала, що обрала дублянку від бренду KULAKOVSKY. Його засновник - українець Артур Кулаковський.

Згодом на це звернули увагу і на сторінці бренду. Як стало відомо, така дублянка коштує 1 тисячу 430 доларів - приблизно 53 тисячі гривень.

Що носить зірка "Пліткарки" (скріншоти)

Шубка за 87 тисяч

Згодом актриса показала ще один цікавий "лук". Вона приміряла сіру екошубку максідовжини від бренду BAZHANE BTQ. Свій образ Резерфорд доповнила чорними окулярами та гольфом з високою горловиною.

Шуба зірки "Пліткарки" (скріншот)