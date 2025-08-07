ua en ru
Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумками

Четвер 07 серпня 2025 14:15
Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумками Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Як мас-маркет копіює люкс і чому ми бачимо в магазинах одні й ті самі фасони? Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, звідки беруться модні тренди та на що варто звертати увагу, щоб розуміти, що на піку сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram стиліста.

Балетки з гострим носком

Як відомо, вже кілька сезонів у трендах балетки. Такий фасон взуття повернувся, але вже не як милий шкільний варіант, а як частина естетики кінця 1990-х - початку 2000-х. Miu Miu зробили їх супергострими та при цьому стильними.

"Якщо бачиш у магазині балетки з гострим носом і мінімалістичним дизайном - це точно натяк на Miu Miu", - зазначив стиліст.

Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумкамиАндре Тан розповів про тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Плетена сумка

Сумки типу Jodie, Sardine, або просто плетений формат - фірмова ознака Bottega. Їхні сумки стали класикою. М'які, об'ємні, ідеальні на кожен день.

"Якщо бачиш у мас-маркеті щось схоже з товстими плетеними ручками - знай, що це натхнення Bottega", - зазначив Андре Тан.

Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумкамиАндре Тан розсекретив, як з'являються тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мініспідниця в шкільному стилі

Зазвичай це плісирована мініспідниця в клітинку (в дусі шкільної форми), часто - з високою або низькою посадкою, іноді - з пряжками, ремінцями, декоративними елементами. Кольори: класична темно-синя, бордова, сіра, бежева, зелена клітинка.

"Уже третій рік міні не здає позицій. Спідниці з низькою посадкою, часто з ременями й складками. Саме Miu Miu зробили з цього фетиш модної молоді", - підкреслив стиліст.

Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумкамиАндре Тан про тренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Великий солом'яний капелюх

Солом'яний капелюх - тренд, особливо влітку 2025 року. Він не тільки захищає від сонця, а й слугує стильним акцентом в образі.

"Солом'яні капелюхи Jacquemus - як для фотосесії в Провансі. Краї - хвилясті або величезні, а форма - трохи перебільшена", - зазначив Тан.

Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумкамиАндре Тан назвав тренди на літо і звідки вони взялися (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка з вигнутою ручкою

Prada Cleo - одна з найбільш упізнаваних сумок літа 2025. Елегантна, має фірмову вигнуту ручку та м'який блиск. Виглядає мінімалістично, але дорого.

"У мас-маркеті її активно копіюють - звертай увагу на такі силуети в чорному або білому кольорах", - підкреслив Тан.

Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумкамиАндре Тан розповів про тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Плетена сумка з вишивкою

Ще один трендовий аксесуар на літо 2025 - плетена сумка з контрастною вишивкою.

"Сумка Anagram від Loewe стала воістину культовою сумкою цього літа! Її можна впізнати за простим шрифтом або вишивкою. У магазинах знайдеш багато варіантів "у стилі Loewe" - особливо з натуральних матеріалів і спокійних кольорах", - підсумував модельєр.

Як з'являються модні тренди: Андре Тан показав приклади з балетками та сумкамиАндре Тан розповів про тренди на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вас також може зацікавити

