Судаков зіграє за "Бенфіку" попри попередню заборону: як вирішили юридичний казус

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков напередодні гри чемпіонату Португалії проти "Ріу Аве" опинився в неоднозначній ситуації.
Що сталося з українцем і як вирішилася проблема – розповідає РБК-Україна.
Поєдинок проти "Ріу Аве", який відбудеться у вівторок, 23 вересня, є перенесеним матчем першого туру.
Він мав відбудитися ще на початку серпня, але португальська ліга дала гравцям "Бенфіки" перепочити після участі в клубному ЧС.
Юридична проблема з Судаковим виникла через те, що коли гра мала відбутися за початковим календарем, півзахисник ще виступав за "Шахтар" і не міг бути заявлений за "Бенфіку".
Через це українцю, як і іншому новачку лісабонців – бельгійцю Доді Лукебакіо спочатку заборонили брати участь у зустрічі.
Втім, згодом Ліга Португалії переглянула своє рішення.
Оскільки гру перенесли не на прохання клубів, а через зміну розкладу за ініціативи організаторів, футболістам, які згодом поповнили склад "Бенфіки", дали дозвіл вийти на поле.
Отже маємо шанс побачити українців "Бенфіки" – Судакова та голкіпера Анатолія Трубіна в поєдинку з "Ріу Аве" 23 вересня. Початок матчу заплановано на 22:15 за київським часом.
Зазначимо, що український півзахисник офіційно приєднався до "Бенфіки" 30 серпня.
Він вже встиг провести за "орлів" три поєдинки: два в чемпіонаті Португалії та один у Лізі чемпіонів.
У минулому матчі національної першості з "Авешем" Судаков відзначився дебютним голом у футболці "Бенфіки" та був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
