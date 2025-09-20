Дебютний гол Судакова за "Бенфіку": українець допоміг команді розгромити АФС

Дебютний гол українця

Судаков відзначився наприкінці першого тайму, коли після заблокованого удару форварда Евангелоса Павлідіса вдало зіграв на добиванні.

Перший його удар також заблокували, однак друга спроба стала результативною.

Українець загалом завдав чотирьох ударів у площину воріт і виконав 94% точних передач (46 із 49). На полі він провів 87 хвилин, після чого був замінений.

Успіх "Бенфіки" під керівництвом Моуріньйо

Матч проти АФС став дебютним для Жозе Моуріньйо на чолі "орлів". Португальський тренер випустив у стартовому складі одразу двох українців - Судакова та голкіпера Анатолія Трубіна.

Трубін провів сьомий "сухий" матч у сезоні, а "Бенфіка" здобула впевнену перемогу 3:0. Окрім Судакова, голами відзначилися Павлідіс і Іванович.

Історичне досягнення

Георгій Судаков став шостим українцем, який забивав у чемпіонаті Португалії.

Раніше це вдавалося Сергію Кандаурову, Роману Яремчуку, Сергію Щербакову, Сергію Ателькіну та Оресту Лебеденку.

Найбільш результативним із них залишається Кандауров із 12 м’ячами.

Наступні матчі

У Лізі Португалії "Бенфіка" зустрінеться з "Ріа Аве" у вівторок, 23 вересня.

А вже 30 вересня лісабонці проведуть поєдинок Ліги чемпіонів проти англійського "Челсі".