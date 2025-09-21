Вперше за чотири роки: Судаков оформив у "Бенфіці" довгоочікуване досягнення

Судаков проти "Авеша"

23-річний українець вийшов у стартовому складі "орлів" та відкрив рахунок наприкінці першого тайму.

На третій компенсованій хвилині Георгій підхопив м'яч у штрафному майданчику, першу спробу його удару заблокували захисники, однак друга виявилася успішною.

Матч завершився впевненою перемогою "Бенфіки" (3:0). Судаков відіграв 86 хвилин. За підсумками зустрічі українця було визнано найкращим футболістом.

Судаков - найкращий футболіст матчу "Авеш" - "Бенфіка" (фото: x.com/slbenfica)

Вперше за чотири роки

Сам гравець досить цікаво відреагував на цю подію. Він пригадав, що востаннє отримував таку відзнаку в чемпіонаті ще чотири роки тому.

Йдеться про матч з чернігівською "Десною" (4:1), який відбувся 30 жовтня 2021 року. У тій грі хавбек забив гол та віддав асист.

Враження від Моурінью

Українець вперше зіграв під керівництвом легендарного Жозе Моурінью, який очолив "Бенфіку" незадовго до матчу.

"Робота з Моурінью – для мене це мрія, що стала реальністю. Я не міг у це повірити, але це правда, і, звичайно ж, хочу зростати разом з ним, старанно працювати кожен день. Вірю, що ми можемо досягти чогось особливого. Я дуже щасливий. Перший гол, перша перемога, але все це задоволення я розділю з товаришами по команді", - сказав Георгій під час флеш-інтерв'ю після матчу.

Наступні матчі

Тепер на "орлів" на чолі з Моурінью чекає важке випробування в Лізі чемпіонів.

30 вересня "Бенфіка" у Лондоні зустрінеться з чинним чемпіоном світу серед клубних команд – "Челсі".

Перед тим команда проведе ще одну гру національного чемпіонату – 26 вересня прийме на власній арені "Жил Вісенте".