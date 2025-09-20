ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Циганков - джедай? "Жирона" здивувала мережу курйозною витівкою з українцем

Субота 20 вересня 2025 12:10
UA EN RU
Циганков - джедай? "Жирона" здивувала мережу курйозною витівкою з українцем Віктор Циганков (фото: instagram.com/viktortsygankov)
Автор: Катерина Урсатій

Український півзахисник Віктор Циганков отримав сюрприз у клубній роздягальні "Жирони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клубу в соцмережі Instagram.

Соцмережі вибухнули емоціями

Іспанська "Жирона" здивувала свого півзахисника, українського футболіста Віктора Циганкова, сюрпризом.

У клубній роздягальні на особистій шафці гравця розмістили його фотографію зі світловим мечем із культової саги "Зоряні війни". Цю незвичайну деталь одразу ж помітили фанати, що спричинило жваве обговорення у соцмережах.

Ця витівка клубної пресслужби одразу ж нагадала фанатам знамените святкування голу Віктора Циганкова, коли він підняв у руках уявний "джедайський" меч.

Той момент викликав справжній шквал емоцій у шанувальників футболіста та став однією з візитівок українського хавбека у "Жироні".

Користувачі жартують, що тепер Віктор офіційно став "мастером-джедаєм" у своїй команді.

Пропуск матчу через дискомфорт

Нещодавно головний тренер "Жирони" Мічел заявив, що Циганков не має серйозної травми, але відчуває певний дискомфорт.

Через це українець, ймовірно, не зможе допомогти команді у матчі 5-го туру Ла Ліги проти "Леванте", який відбудеться 20 вересня.

Статистика і контракти

На цей момент 27-річний футболіст розпочав новий сезон у Ла Лізі з двох матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2027 року, а його стабільні виступи роблять його одним із найважливіших гравців команди.

Раніше ми повідомляли, що Ярмолюк може перейти в "Манчестер Юнайтед".

Також читайте про яскравий дебют Владислава Ваната за "Жирону" в іспанській Ла Лізі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Чемпіонат Іспанії Футбол
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто